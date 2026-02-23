OM (F) : l’équipe féminine va jouer au Vélodrome !

Le samedi 28 mars prochain, l’OM franchira un cap historique : pour la première fois, son équipe féminine disputera un match officiel à l’Orange Vélodrome. Opposées au Montpellier HSCF pour la 19e journée d’Arkema Première Ligue, les Marseillaises investiront le stade lors d’un événement symbolique intitulé « La Prise du Vel ». Comme l’explique le club, cette rencontre marque « une étape naturelle » dans la trajectoire de l’équipe féminine et s’inscrit dans un projet pensé comme « une véritable révolution sportive, culturelle et populaire ». Le rendez-vous vise à donner à l’équipe féminine une visibilité à la hauteur de ses ambitions et de son histoire, tout en affirmant l’importance de l’engagement collectif et de la ferveur populaire.

Au-delà de la dimension sportive, l’OM souhaite faire de cette rencontre un moment accessible et fédérateur. « Le football féminin est l’affaire de toutes et de tous », rappelle le club dans son communiqué, en ouvrant les portes de l’Orange Vélodrome gratuitement au grand public sur réservation. Les Marseillaises inviteront ainsi supporters, familles et passionnés à partager un moment historique, ponctué d’animations autour du match. Comme le souligne le communiqué : « les Marseillaises entrent à l’Orange Vélodrome pour écrire leur propre révolution et prendre le stade de leur ville. Et comme toutes les grandes révolutions, celle-ci ne peut exister sans le peuple. »