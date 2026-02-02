L’OM s’offre l’international algérien Himad Abdelli !

Le dossier Himad Abdelli aura fait des montagnes russes aux supporters phocéens, mais les choses évoluent positivement pour l’OM. Dès le début du mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille avaient identifié le milieu offensif du SCO Angers comme une opportunité de taille, en prenant compte que le milieu offensif arrivait en fin de contrat en juin prochain. Performant, régulier et désormais cadre du SCO avec 13 apparitions en Ligue 1 (2 buts), l’international algérien cochait de nombreuses cases aux yeux des dirigeants phocéens.

La suite après cette publicité

Rapidement, l’OM est passé à l’action, prenant contact avec l’entourage du joueur, qui n’a jamais caché son intérêt pour le projet marseillais. Comme nous l’avions révélé, Abdelli avait clairement donné sa préférence à l’OM, malgré l’intérêt d’autres clubs. Une première offre avait même été transmise à Angers, estimée à environ 2 millions d’euros, assortie de bonus et d’un pourcentage à la revente, une proposition jugée insuffisante par le SCO. Mais depuis, rien n’avait évolué et cela n’arrangeait personne.

Un transfert à 2,5 M€

En effet, Alexandre Dujeux, l’entraîneur angevin, avait d’ailleurs publiquement acté la situation en expliquant l’absence d’Abdelli du groupe contre l’OM, justement, puis contre le Paris FC et logiquement pour la réception de Metz, ce dimanche. Et à quelques heures de la fin du mercato, nous avons expliqué que les discussions avaient repris entre les deux clubs de Ligue 1 pour Abdelli. Déjà d’accord avec le club phocéen, le joueur poussait en interne pour que la situation se débloque rapidement.

La suite après cette publicité

Ce qui est désormais chose faite, puisque le transfert est désormais officiel. Ce lundi, le club marseillais a officialisé la nouvelle. Abdelli portera le numéro 8 sous ses nouvelles couleurs. Un sacré coup de la part de l’Olympique de Marseille, qui a doublé la concurrence pour s’offrir un renfort de taille et va tenter de repartir de l’avant après un mois de janvier très compliqué.