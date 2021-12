Sven Botman réaffirme les ambitions du LOSC

Touché au quadriceps gauche avec les Espoirs Hollandais, Sven Botman (21 ans) a dû observer huit semaines de convalescence suite à sa blessure. Une période délicate pour le défenseur lillois qui faisait son retour à la compétition lors de la victoire des Dogues à Rennes (2-1), mercredi soir : «au début, c'était dur. D'autant que c'était la première longue blessure de ma carrière. J'ai été absent pendant presque huit semaines. C'était difficile de regarder les coéquipiers à la télé. Aujourd'hui, c'est derrière moi. Je suis content d'avoir rejoué. Et surtout que nous ayons pris les trois points», a ainsi déclaré, ce vendredi, l'ancien défenseur de l'Ajax qui était présent en conférence de presse avant d'accueillir Troyes ce samedi à 19 heures.

Pointant à une décevante douzième place au championnat, Lille tentera donc d'enchainer une deuxième victoire consécutive lors de la 17e journée de Ligue 1 mais pour Sven Botman, qui n'a pas manqué d'analyser les lacunes lilloises depuis le début de la saison, la victoire en terres rennaises peut déclencher une dynamique positive. De quoi viser les premières places ? L'intéressé y croit encore : «l'équipe est moins efficace dans les deux surfaces. Ce n'est pas mon métier de pointer ce qui n'a pas marché. Ou de dire ce qui a été bon ou mauvais. Je veux aider. Il ne m'est pas possible de parler de ça. Le fait est que nous avons perdu beaucoup de points pendant cette période (son absence). J'espère que la victoire à Rennes est le début de notre retour. Parce que notre but est de finir dans les trois premiers. Et qu'on peut encore le faire. On ne s'est pas rendu la tâche facile. Mais c'est encore dans le domaine du possible».