Coupe du Monde 2026 : les Pays-Bas remportent un trophée

En marge du sacre espagnol face à l’Argentine ce dimanche en finale de Coupe du Monde, les Pays-Bas ont officiellement reçu le prix du fair-play de la FIFA pour ce Mondial 2026. Cette distinction vient récompenser l’état d’esprit exemplaire et la discipline des joueurs néerlandais tout au long de leur parcours dans le tournoi, une reconnaissance saluée par les instances dirigeantes du football mondial.

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The Netherlands are the winners of the FIFA Fair Play Award presented by @mcdonalds 🤝🏆 pic.twitter.com/n1XirS0q9m — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026

Le trophée a été remis par le président de la FIFA, Gianni Infantino, présent au MetLife Stadium pour les cérémonies de clôture aux côtés de plusieurs personnalités. Ce prix apporte une note positive à la sélection des Oranje, saluée pour son comportement respectueux sur le terrain et envers le corps arbitral malgré une élimination en 16es de finale face au Maroc.