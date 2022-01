Everton : Frank Lampard en approche

Selon Sky Sports, Frank Lampard devrait devenir le nouvel entraineur d'Everton et ainsi succéder à Rafael Benitez limogé plus tôt dans le mois. Le poste a été officiellement proposé samedi par les dirigeants des Toffees à l'ancien joueur et entraineur de Chelsea. Il devance ainsi le Portugais Vitor Pereira et l'actuel coach par intérim Duncan Ferguson qui étaient tous deux candidats pour le poste.

La suite après cette publicité

L'Anglais de 43 ans va rejoindre le banc d'Everton avec l'ancien entraineur de Swansea Paul Clement, qui sera son adjoint. Lampard est sans club depuis son limogeage de Chelsea en janvier 2021. Le technicien anglais va récupérer des Toffees mal-en-point, actuellement 16e de Premier League et qui n'ont plus gagné en championnat depuis le 6 décembre dernier, 2-1 face à Arsenal.