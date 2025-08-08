Como : Cesc Fàbregas veut recruter au Barça

Alors qu’une résiliation de contrat semblait en discussion, le Barça pourrait finalement récupérer une petite somme en transférant Iñaki Peña. Le club italien de Côme, dirigé par Cesc Fàbregas, s’intéresse fortement au gardien et cherche à renforcer ce poste avant la reprise selon Sport. Les dirigeants italiens sont attendus à Barcelone ce week-end à l’occasion du Trophée Gamper, et des discussions concrètes pourraient avoir lieu pour finaliser l’opération.

Le portier espagnol de 26 ans a réalisé un superbe début de saison l’an passé, il était le titulaire dans les cages catalanes, 23 matchs disputés, avant l’arrivée de Szczesny, de retour de retraite. Pour le moment, le Barça freine le deal tant que Joan García ou Szczesny ne sont pas officiellement inscrits. Peña reste encore indispensable pour le début de saison. En parallèle, le portier catalan est aussi courtisé par le Celta Vigo et Galatasaray, mais seul Côme semble prêt à passer à l’action immédiatement. À 20 jours de la fin du mercato, le timing devient crucial.