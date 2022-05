Real Madrid-Manchester City : Thibaut Courtois n'en revient pas

Rodrygo a marqué les deux buts décisifs, suivi de Karim Benzema. Mais Thibaut Courtois a été tout aussi important ce soir, avec plusieurs interventions décisives qui ont empêché les Citizens de creuser un écart plus conséquent. Après la rencontre, le portier des Diables Rouges a expliqué ce scénario fou.

« C'est encore plus dingue (que Paris et Chelsea), car ça c'est joué dans les derniers moments. C'est ça qui est incroyable. Jusqu'à la 80e minute, on est pas vraiment bien, ils ont eu deux occasions que Ferland sauve sur sa ligne et que je sauve avec mon pied. Quand le 1-1 arrive, tu vois qu'ils ont peur et c'est là qu'on l'a fait, je ne peux pas l'expliquer. Après le 1-1, on y croyait avec le temps additionnel de 6 minutes. Et avec ces 6 minutes, on l'avait déjà réussi à Paris et c'était la même chose aujourd'hui. On savait qu'on était mieux physiquement en prolongation et qu'on était au bon moment pour gagner. On est un bloc, offensif comme défensif, donc tactiquement, on était prêt pour ce match », a affirmé le Belge. Avec un Courtois à ce niveau, le Real Madrid peut être optimiste en vue de la finale.