Le podologue des Bleus remplacé à cause d’une interview

Trop parler peut parfois être risqué. Alors qu’il devait initialement intégrer le nouveau staff de Zinédine Zidane chez les Bleus, Marc Rétali ne fera finalement pas partie de l’aventure. Selon L’Équipe, le podologue a été remplacé par Serge Isidoro à la dernière minute. En cause : une interview accordée mi-août à RMC Sport, dans laquelle Rétali racontait notamment sa joie et sa surprise d’avoir été choisi pour rejoindre l’équipe de Zidane. Une sortie médiatique qui n’aurait pas été validée en amont par la Fédération française de football.

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Cette intervention médiatique aurait surtout déplu à Hervé Collado, le nouveau médecin des Bleus, avec lequel le podologue devait travailler au sein du staff. Selon L’Équipe, le devoir de réserve n’aurait pas été respecté, ce qui aurait conduit à son remplacement par Serge Isidoro. Rétali avait pourtant déjà été présenté comme l’un des membres de la nouvelle équipe de Zidane et avait publiquement raconté son étonnement face à cette nomination. Une aventure qui devait débuter avec les Bleus, mais qui s’est finalement arrêtée avant même son premier rassemblement.