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Premier League

Bournemouth : bonne nouvelle pour Eli Junior Kroupi

Par Sasha Nahon
1 min.
Eli Junior Kroupi @Maxppp

Éloigné des terrains depuis plus de deux mois, Eli Junior Kroupi se rapproche sérieusement d’un retour à la compétition. Opéré le 29 juillet d’une fracture d’un métatarsien, l’attaquant de Bournemouth a retrouvé la pelouse samedi pour la première fois depuis sa blessure. Le Français de 20 ans a pu effectuer des courses et quelques exercices avec ballon, une nouvelle étape importante dans sa rééducation. Depuis son opération à Londres, l’ancien Lorientais a effectué l’essentiel de sa convalescence au centre d’entraînement des Cherries, entre soins, travail en piscine et préparation physique.

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Kroupi s’est désormais fixé un premier objectif : être disponible pour le déplacement à Old Trafford face à Manchester United le 25 octobre. Bournemouth ne compte toutefois prendre aucun risque avec l’une des révélations de la dernière saison de Premier League, auteur de 13 buts en 35 rencontres. L’international Espoirs devra donc confirmer ses bonnes sensations au cours des prochaines semaines avant de retrouver la compétition.

Pub. le - MAJ le
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