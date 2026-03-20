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Ligue 1

RC Lens : le but phénoménal de Matthieu Udol contre Angers

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
udol @Maxppp
Lens 5-1 Angers

Ce vendredi, le RC Lens n’a fait qu’une bouchée d’Angers en ouverture de la 27e journée de Ligue 1 (5-1). Portés par un Florian Thauvin exceptionnel et un Odsonne Edouard prolifique avec un doublé, les Lensois ont été excellents et ont provisoirement repris la première place au classement. Dans ce festival, Matthieu Udol s’est illustré de la meilleure manière pour l’anniversaire de ses 30 ans.

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🤯 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗤𝗨𝗢𝗜 𝗖̧𝗔 𝗨𝗗𝗢𝗟 ???

"Allô Didier, si besoin d'un renfort en plus, j'ai un joueur : Matthieu Udol !"

#RCLSCO
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Trouvé seul au second poteau sur un centre parfait de Sima, l’ancien de Metz a trompé Pona d’une superbe reprise acrobatique du gauche. Interrogé sur son but au micro de Ligue 1+, le piston gauche n’a pas semblé particulièrement aux anges : «faudrait que je revois le but, je tente ce geste-là, ça me réussit, c’est cool.» Pas convoqué par Didier Deschamps avec l’Equipe de France, Udol montre qu’il a le niveau d’y être cette saison.

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