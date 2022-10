LOSC - Monaco : Wissam Ben Yedder amer après la défaite

Lille s'est imposé contre l'ASM (4-3) au terme d'une rencontre complètement folle, et ce, malgré deux énormes fautes individuelles. Monaco, de son côté, après être revenu deux fois au score, a même mené avant de sombrer face aux velléités offensives de son adversaire du soir. Forcément amer après cette défaite, Wissam Ben Yedder s'est arrêté au micro de Prime Video après la rencontre pour revenir sur la physionomie du match.

« Oui c’était compliqué, ils nous ont fait énormément mal sur leurs transitions. On savait qu’ils étaient forts sur les transitions. On a su résister, on est revenu au score mais on n’a pas tué le match. Et c’est dommage de perdre et de ne pas ramener le point du match nul. On menait 3 à 2 à ce moment-là. Après voilà, il faut saluer cette équipe-là » a d'abord avoué l'attaquant tricolore avant de poursuivre sur sa forme du moment : « comme j’ai dit moi j’essaye de continuer forcément parce que je suis un compétiteur, il faudrait qu’on travaille un peu plus et on a plusieurs matches qui nous attendent. »