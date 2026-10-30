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Ligue 1

LOSC : le but libérateur d’Olivier Giroud contre Lens

Par Kevin Massampu
1 min.
Giroud @Maxppp
Lille 1-0 Lens
winamax
1 2.55 N 3.15 2 2.50 1er pari remboursé

Le héros de ce 125e derby du Nord s’appelle Olivier Giroud. Entré en jeu à la 73e miunte, l’ex-international français (137 sélections) a parfaitement surgi devant Robin Risser, après une frappe de Bentaleb repoussée.

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Ce troisième but de Giroud en Ligue 1 a permis au LOSC de repartir de son stade, Pierre-Mauroy, avec les trois points de la victoire. Avec ce succès mérité au vu de la performance des hommes de Davide Ancelotti, les Dogues sont deuxièmes du championnat.

Pub. le - MAJ le
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