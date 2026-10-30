Ligue 1
LOSC : le but libérateur d’Olivier Giroud contre Lens
1 min.
@Maxppp
Le héros de ce 125e derby du Nord s’appelle Olivier Giroud. Entré en jeu à la 73e miunte, l’ex-international français (137 sélections) a parfaitement surgi devant Robin Risser, après une frappe de Bentaleb repoussée.
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L’INCROYABLE OLIVIER GIROUD 🇫🇷— L1+ (@ligue1plus) October 30, 2026
Le buteur du @losclive est parfaitement placé pour reprendre le ballon et donner l’avantage à son équipe !
Un but qui sent le KO 😱
#LOSCRCL https://t.co/IHbhrge25q
Ce troisième but de Giroud en Ligue 1 a permis au LOSC de repartir de son stade, Pierre-Mauroy, avec les trois points de la victoire. Avec ce succès mérité au vu de la performance des hommes de Davide Ancelotti, les Dogues sont deuxièmes du championnat.
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