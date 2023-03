Leicester - Chelsea : les compositions sont tombées

Pour le compte de la 27e journée de Premier League, Chelsea se déplace sur la pelouse de Leicester. A domicile, les Foxes s’articulent en 3-5-2 avec Danny Ward dans les cages derrière Ricardo Pereira, Daniel Amartey, Harry Souttar, Wout Faes et Timothy Castagne. Le milieu de terrain est occupé par Nampalys Mendy, Kiernan Dewsbury-Hall et James Maddison. Devant, Patson Daka et Kelechi Iheanacho sont associés en attaque.

De leur côté, les Blues optent pour un 3-4-2-1 avec Kepa Arrizabalaga comme dernier rempart derrière Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly et Marc Cucurella. Ruben Loftus-Cheek et Ben Chilwell assurent les rôles de pistons alors qu’on retrouve Mateo Kovacic et Enzo Fernandez Dans l’entrejeu. Placé en pointe, Joao Félix est soutenu par Kai Havertz et Mykhaylo Mudryk.

À lire

Suivez la rencontre Leicester-Chelsea en direct commenté

Les compositions

Leicester City : Ward - Amartey, Souttar, Faes - Pereira, Dewsbury-Hall, Mendy, Maddison, Castagne - Daka, Iheanacho

Chelsea : Kepa - Fofana, Koulibaly, Cucurella - Loftus-Cheek, Enzo, Kovacic, Chilwell - Havertz, Mudryk - Félix