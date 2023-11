OL : Fabio Grosso toujours marqué par les incidents à Marseille

Il y a désormais plusieurs semaines, Fabio Grosso était victime de graves incidents à Marseille. Alors qu’il se rendait avec l’OL pour l’Olympico, le technicien italien a été blessé par des supporters qui ont explosé les vitres du bus lyonnais. Depuis, Grosso porte encore les traces de ces grosses blessures. Et en conférence de presse ce vendredi, il est revenu sur ces incidents et l’absence de sanction de la LFP.

« On ne dirait pas mais j’ai les épaules larges, solides (rires). Cette journée m’a beaucoup touché. Je regardais mon visage tous les matins et je voyais mes blessures. L’absence de prise de décision, c’est presque inacceptable pour moi. J’adore les ambiances chaudes comme Marseille peut donner dans son stade. Cela me dérange un peu de ne pas avoir d’interpellation, on doit prendre une décision et des sanctions. J’attends ça avec impatience même si j’ai repris le travail. J’ai regardé mes photos et ce n’était pas bien de reprendre avec ce visage. J’attends une décision et des sanctions sur ce jour-là », a-t-il lancé. Rappelons que la justice a déjà rendu son verdict pour un supporter marseillais.