Liverpool-Manchester City : les compositions sont tombées

Le choc de la 11e journée de Premier League oppose ce samedi Liverpool à Manchester City (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 17h30). Les Reds ne sont que 11es du championnat avec deux petites victoires au compteur et auront fort à faire face au rouleau-compresseur des Cityzens, au contact d'Arsenal en tête du classement.

Accrochés à Copenhague en infériorité numérique cette semaine (0-0), les Skyblues se présentent avec le même onze que celui qui s'est imposé contre Southampton le week-end dernier (4-0), à une exception près. En l'absence de Walker et Stones, Aké est associé à Dias dans l'axe de la défense et Akandji est aligné sur la droite. Mahrez est remplacé par Silva sur le front offensif, où Foden épaulera également Haaland. En face, Klopp doit également faire face aux nombreux blessés pour composer son onze, quelques jours après avoir étrillé les Rangers (7-1). Nunez est laissé sur le banc alors que les Reds évolueront bien en 4-2-3-1 avec Elliott, Firmino et Salah en soutien de Jota. Préféré à Alexander-Arnold, Milner sera à droite d'une défense où J.Gomez prendra place à côté de Van Dijk.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Milner, S.Gomez, Van Dijk, Robertson - Alcantara, Fabinho - Elliott, Firmino, Salah - Jota.

Manchester City : Ederson - Akandji, Aké, Dias, Cancelo - Rodri, De Bruyne, Gundogan - Silva, Haaland, Foden.