Willem Geubbels scelle son mercato

Estampillé grand espoir du football français, Willem Geubbels a logiquement subi le contre-coup d’un transfert gorgé d’attentes à seulement 16 ans. Parti de l’OL pour Monaco en 2018, le natif de Villeurbanne a dû faire preuve d’une obstination à fer forgé pour retrouver des couleurs ces derniers mois. L’été dernier, le joueur a ainsi accepté de reculer pour mieux sauter en rejoignant St Gallen en Suisse. Un choix qui pouvait au départ sembler surprenant, mais qui donne aujourd’hui raison au joueur et à son entourage. Performant chez le 2e du championnat suisse, Geubbels nous avait d’ailleurs accordé une interview récemment pour expliquer ce redressement et cette nouvelle vie, bien loin de ses tracas et de la pression générée en France. «Il y a eu beaucoup de positif au début, beaucoup de négatif après pour un jeune sortant tout juste du centre de formation. Il faut avoir du mental», avait-il rembobiné. Et d’ajouter :

La suite après cette publicité

«Aujourd’hui, je me sens mieux. Je me blessais aussi plus souvent avant parce que mon corps n’était physiquement pas prêt et qu’il n’avait pas cette maturité pour encaisser les exigences du haut niveau. J’ai beaucoup mûri depuis, j’ai pris de l’âge et j’ai appris à travailler différemment», nous confiait-il. Autre élément révélateur de cette plénitude trouvée en Suisse : sa deuxième place au classement des buteurs de St Gallen en championnat (6 buts et 4 passes décisives en 19 matches). Mais au-delà de l’aspect statistique, ce départ s’apparente aujourd’hui à une véritable réussite sportive pour le joueur. Selon nos informations, les performances de Geubbels ont éveillé l’intérêt de plusieurs formations allemandes ces dernières semaines. Lucide, le joueur a pour priorité de réaliser une saison pleine de références (il est sous contrat jusqu’en 2025), afin de, pourquoi pas, participer aux Jeux Olympiques de Paris cet été.