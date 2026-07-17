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Coupe du Monde : Didier Deschamps répond aux critiques de Christophe Dugarry

Par Maxime Barbaud
1 min.
Didier Deschamps lors de la demi-finale contre l'Espagne @Maxppp

On le sait depuis longtemps, ce n’est pas vraiment le grand amour entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry. Le second a profité de l’élimination de l’équipe de France en demi-finale de Coupe du Monde contre l’Espagne (2-0) pour tacler le sélectionneur des Bleus sur les ondes de RMC. «Ce n’est pas une défaite, ce n’est pas une élimination, c’est une humiliation. On savait qu’on pouvait perdre contre l’Espagne, pas de soucis avec ça, mais pas de cette façon», avait-il déclaré, entre autres.

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Deschamps a été invité à répondre en conférence de presse de veille de la petite finale contre l’Angleterre (samedi, 23h, heure française), ce qu’il a fait à sa manière. «Les critiques de Dugarry? Zappez tout de suite c’est plus simple. Next. Je n’ai pas à répondre. Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, ça ne me pose pas de problème. Mais ne faites pas le service après-vente, je ne suis pas là pour ça. (…) Pourquoi vous allez toujours chercher des avis négatifs? Pour avoir ma réaction? Ah… Eh bien ça va intéresser tout le monde de savoir que la relation est parfaite.» C’est désormais l’ironie qui domine entre les deux champions du monde 1998.

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