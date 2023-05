Naples : l’énorme déception des jeunes supporters napolitains

La suite après cette publicité

Boulaye Dia le briseur de rêve. Ce dimanche, le Napoli était tout proche d’être sacré champion d’Italie face à la Salernitana (1-1). Malheureusement pour les Napolitains, l’international sénégalais est passé par là et a gâché la fête des Gli Azzurri. Un but qui a accablé tout un peuple et notamment une famille napolitaine. Dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut voir plusieurs enfants en larmes.

Et encore, c’est un euphémisme. Ces derniers étaient complètement abattus, avec notamment un petit garçon qui a arraché le bout d’une nappe de papier avec ses dents. Devant leur télévision, ses enfants étaient tout proches de connaître le premier triomphe de leur équipe favorite en championnat (le dernier datant de 1990). Heureusement pour eux, ils auront l’occasion de célébrer ce titre tant attendu ce jeudi lors de la confrontation face à l’Udinese (21h).

