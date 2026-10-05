Portugal : Jorge Jesus va rappeler Cristiano Ronaldo !

Dimanche soir, le Portugal est devenu la première nation à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, après son succès 2-1 face à la Norvège à Porto. La sélection lusitanienne signe ainsi une trêve parfaite, avec quatre victoires en autant de matchs, et les observateurs sont plutôt satisfaits du contenu qui a été proposé par la bande de Vitinha et de João Félix. Première trêve internationale plus que réussie pour Jorge Jesus donc. Mais forcément, au pays, c’est surtout Cristiano Ronaldo qui fait la une des médias, tant cette affaire passionne…

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Après la victoire hier soir, Jorge Jesus a logiquement encore été bombardé de questions sur la star d’Al-Nassr. Et il a ouvert, une fois encore, la porte à un retour de CR7. « Tout est ouvert. Cris doit décider de sa vie. Ça ne dépend pas de moi. C’était un malentendu et, à mon avis, c’est facile à résoudre. Je ne suis pas triste, c’est lui qui décide », a notamment confié le sélectionneur portugais. Et clairement, si on se fie aux informations des médias portugais, la balle est dans le camp de Cristiano Ronaldo désormais.

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Jorge Jesus va laisser Cristiano choisir

A Bola indique ainsi que Jorge Jesus a pris une décision : il va sélectionner Cristiano Ronaldo pour le prochain rassemblement de la sélection, en novembre. Le nom de l’ancien du Real Madrid et de Manchester United sera donc bien présent dans la liste pour les rencontres face au Danemark (14 novembre) et au Pays de Galles (17 novembre). Jesus continue de considérer CR7 comme un membre à part entière de la sélection portugaise, malgré les évènements qui se sont produits pendant cette trêve, et il estime qu’il a encore des choses à apporter à l’équipe, même sans être un titulaire indiscutable.

Le média portugais précise que Cristiano Ronaldo a déjà été mis au courant des intentions de son sélectionneur, et il devra décider s’il souhaite faire acte de présence ou non. Jorge Jesus veut aussi éviter qu’on lui attribue l’étiquette du coach responsable de la fin d’aventure de Cristiano Ronaldo en sélection, et il est donc prêt à lui offrir une fin de carrière internationale digne. Il souhaite que ce soit le joueur qui décide de mettre fin à sa carrière en sélection quand il le désire, alors que le principal concerné ne s’est pas encore exprimé sur les rumeurs de retraite internationale publiées au Portugal ces derniers jours. Rendez-vous en novembre donc…