Juventus : la soeur de Cristiano Ronaldo se paye Maurizio Sarri

Cristiano Ronaldo a manqué ce mercredi l'occasion de remporter son troisième titre avec la Juventus. Le Portugais et ses coéquipiers se sont inclinés en finale de la Coupe d'Italie contre Naples (0-0, 4-2 t.a.b). Le quintuple Ballon d'Or peut ainsi être déçu, tout comme ses proches. Frustrée, sa soeur Elma Aveiro a dans un post Instagram critiqué ouvertement la prestation collective de la Vieille Dame et lancé des fleurs à son frère.

La suite après cette publicité

« Que peux-tu faire de plus ? Mon chéri seul ne fait pas de miracles. Je ne comprends pas comment on peut jouer comme ça. Tête haute mais tu ne peux pas tout faire. Mon roi », a-t-elle écrit. Un pic adressé à Maurizio Sarri, qui après la rencontre n'a pas hésité à montrer sa déception sur le match de ses joueurs, et notamment du Portugais. « Cristiano Ronaldo, Dybala et nos grands individualités manquent de course et de ce brin de génie supplémentaire pour être dangereux et éliminer l'adversaire », a-t-il rapporté dans des propos repris par les médias italiens.