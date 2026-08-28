Liga
Ounahi autorisé à négocier aux Pays-Bas
@Maxppp
Auteur d’une saison remarquable malgré la relégation de Girona, Azzedine Ounahi garde la cote sur le marché des transferts. Encore auteur d’une bonne Coupe du Monde avec le Maroc, il était notamment dans le viseur du FC Barcelone durant l’été.
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Mais selon nos informations, c’est vers les Pays-Bas que le milieu offensif va se diriger. En effet, il a été autorisé à se rendre en terres néerlandaises pour négocier avec plusieurs clubs, dont l’Ajax Amsterdam. Cela se précise donc pour l’ancien Marseillais.
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