Incidents OL-OM : la commission de discipline réunie ce lundi

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel devrait se réunir ce lundi en visioconférence pour revenir sur les incidents ayant annulé la tenue du match de clôture de la 14e journée de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Une décision prise par l'instance afin d'avoir le temps d'écouter toutes les parties concernées dans les semaines à venir.

En attendant le verdict final, la Ligue pourrait prononcer un huis clos à l'encontre de l'OL après le jet de bouteille d'un supporter sur la tête du Marseillais Dimitri Payet. Pour rappel, la rencontre a été d'abord interrompue par M. Ruddy Buquet pendant plus d'une heure et demie, avant qu'elle ne soit définitivement arrêtée après une cellule de crise impliquant arbitres, délégués et dirigeants de la région et des deux clubs concernés.