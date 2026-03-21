OL : Paulo Fonseca fait une énorme annonce pour ses blessés

Après des dernières semaines dramatiques marquées par des éliminations contre le RC Lens en Coupe de France et le Celta de Vigo en Ligue Europa, l’OL va vite devoir se ressaisir pour la fin de saison. L’objectif est désormais clair : aller chercher le podium en Ligue 1. Actuellement relégué à deux points de l’OM, troisième, Lyon n’a pas d’autre choix que de s’imposer ce dimanche contre Monaco (15h). A domicile, les Lyonnais pourront aussi compter sur le retour actif de ses blessés de longue date. Entré en jeu face à Vigo, Malick Fofana, Pavel Sulc et Afonso Moreira poursuivent leur récupération.

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Et à en croire Fonseca, un ou deux de ces trois pourront débuter la rencontre face à l’ASM demain : «ce seront les mêmes joueurs que contre le Celta, exactement les mêmes, avec en plus Hans Hateboer et Rachid Ghezzal. Tyler Morton sera suspendu. Nous continuons avec Malick, Afonso et Pavel pour leur reprise. Peut-être que certains de ces trois joueurs devront commencer car nous n’avons pas beaucoup de solutions en ce moment. Mais je sais que si je commence avec l’un d’eux, il ne pourra pas jouer 90 minutes. C’est un risque que nous devons prendre en ce moment, mais nous n’avons pas d’autre possibilité.» Une excellente nouvelle pour l’OL, qui aura besoin de toutes ses forces vives pour espérer bien finir la saison.