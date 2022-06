Sadio Mané au Bayern Munich, c'est fait !

Après huit ans passés en Angleterre, Sadio Mané (30 ans) va découvrir un nouveau championnat. Contacté par le Bayern Munich suite aux envies de départ de Robert Lewandowski, le buteur sénégalais avait rapidement accepté la proposition bavaroise. Mais les Reds rechignaient encore à le lâcher.

La suite après cette publicité

Depuis, Darwin Nuñez est arrivé à Anfield et les négociations ont pu avancer avec le Bayern. Aujourd’hui, Sky Allemagne affirme que l’affaire est enfin bouclée. Et après de nombreuses offres, les Munichois auraient réussi à trouver un terrain d’entente avec leurs homologues anglais sur les bases d’un montant inférieur à 40 M€.

❗️❗️❗️News #Mané : DONE DEAL! TOTAL AGREEMENT! He will join FC Bayern !!! @SkySportDE

News #Mané: Transfer fee including bonuses should be less than €40m! @SkySportDE https://t.co/TwR0rrmnHo