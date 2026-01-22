Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue des Champions

Liverpool : Steven Gerrard allume Arne Slot

Par Tom Courel
2 min.
Arne Slot lors du match aller au Parc des Princes @Maxppp
Marseille 0-3 Liverpool

Arne Slot l’a emporté, mais pas vraiment comme il l’aurait souhaité. Interviewé par TNT Sports après la rencontre face à l’OM hier en Ligue des Champions (0-3), le coach de Liverpool a pris la parole expliquant les difficultés d’aligner son plan de jeu face aux Olympiens : « je sais très bien pourquoi nous ne sommes pas cohérents. Cela a principalement à voir avec le moment où un jeu est plus ouvert, lorsque les joueurs peuvent jouer à travers les lignes et les tactiques impliquées. Ils montrent à quel point ils sont bons, c’est complètement différent que contre un bloc bas comme ici. Vous avez besoin d’une qualité absolument différente contre un bloc bas. Cela n’a pas grand-chose à voir avec ce que vous préparez avant le match. Vous avez juste beaucoup de ballons, vous entrez dans le dernier tiers, et quelque chose devrait se passer », a-t-il déclaré. Cependant, Steven Gerrard, ancien joueur des Reds, a contesté Slot après la rencontre.

La suite après cette publicité

L’ancien milieu de terrain a affirmé que le patron de Liverpool devrait arrêter d’exprimer ses mécontentements, et devait trouver un moyen de les combattre tout de même : « il doit cesser de mentionner les blocs bas. Des blocages bas se produisent à Liverpool depuis que j’ai joué et de très nombreuses années avant moi. C’est comme ça, les équipes vont essayer de faire tout ce qu’elles peuvent pour arrêter Liverpool. La clé est de trouver des solutions. Vous avez les joueurs. Ensuite, vous transformerez les jeux à faible bloc en victoires plutôt qu’en nuls. Ils doivent être impitoyables et les grands joueurs doivent marquer des buts pour gagner des matchs ». Au micro de la chaîne de télévision, il a également félicité Slot pour avoir donné le meilleur de ses joueurs, individuellement et en tant que collectif contre Marseille, dans une atmosphère hostile à l’Orange Vélodrome. Malgré une discussion hostile, le message est passé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Liverpool
Marseille
Arne Slot

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Liverpool Logo Liverpool FC
Marseille Logo Marseille
Arne Slot Arne Slot
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier