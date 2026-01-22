Liverpool : Steven Gerrard allume Arne Slot

Arne Slot l’a emporté, mais pas vraiment comme il l’aurait souhaité. Interviewé par TNT Sports après la rencontre face à l’OM hier en Ligue des Champions (0-3), le coach de Liverpool a pris la parole expliquant les difficultés d’aligner son plan de jeu face aux Olympiens : « je sais très bien pourquoi nous ne sommes pas cohérents. Cela a principalement à voir avec le moment où un jeu est plus ouvert, lorsque les joueurs peuvent jouer à travers les lignes et les tactiques impliquées. Ils montrent à quel point ils sont bons, c’est complètement différent que contre un bloc bas comme ici. Vous avez besoin d’une qualité absolument différente contre un bloc bas. Cela n’a pas grand-chose à voir avec ce que vous préparez avant le match. Vous avez juste beaucoup de ballons, vous entrez dans le dernier tiers, et quelque chose devrait se passer », a-t-il déclaré. Cependant, Steven Gerrard, ancien joueur des Reds, a contesté Slot après la rencontre.

L’ancien milieu de terrain a affirmé que le patron de Liverpool devrait arrêter d’exprimer ses mécontentements, et devait trouver un moyen de les combattre tout de même : « il doit cesser de mentionner les blocs bas. Des blocages bas se produisent à Liverpool depuis que j’ai joué et de très nombreuses années avant moi. C’est comme ça, les équipes vont essayer de faire tout ce qu’elles peuvent pour arrêter Liverpool. La clé est de trouver des solutions. Vous avez les joueurs. Ensuite, vous transformerez les jeux à faible bloc en victoires plutôt qu’en nuls. Ils doivent être impitoyables et les grands joueurs doivent marquer des buts pour gagner des matchs ». Au micro de la chaîne de télévision, il a également félicité Slot pour avoir donné le meilleur de ses joueurs, individuellement et en tant que collectif contre Marseille, dans une atmosphère hostile à l’Orange Vélodrome. Malgré une discussion hostile, le message est passé.