Real Madrid : l'étonnante stat de Gareth Bale

Revenu au Real Madrid cette saison, Gareth Bale (32 ans) a retrouvé Carlo Ancelotti. Un entraîneur qu'il a déjà connu au sein de la Casa Blanca. En conférence de presse ce vendredi, l'Italien a avoué être étonné par un fait concernant le Gallois, à savoir qu'il n'a pas joué à Santiago Bernabéu depuis deux ans. Rappelons qu'il avait été prêté à Tottenham l'an dernier et que cette année il n'a été utilisé qu'à l'extérieur. Il a ainsi manqué 16 matches à domicile cette saison.

«Cette information me surprend, oui. Bale a joué contre Villarreal parce que Benzema n'était pas là, mais maintenant il est là et bien là. Je ne veux pas faire de composition avec le PSG en tête. Demain, c'est une finale pour nous et je mettrai la meilleure équipe possible», a expliqué Ancelotti.