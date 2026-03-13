Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue des Champions

Gianluigi Donnarumma s’est payé Vinicius Jr

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Gianluigi Donnarumma avec Erling Haaland @Maxppp
Real Madrid 3-0 Man City

Mercredi soir, Gianluigi Donnarumma (27 ans) n’a pas vécu sa meilleure soirée au Santiago-Bernabéu. A trois reprises, l’Italien a été battu par Fede Valverde, qui a offert la victoire au Real Madrid face à Manchester City en Ligue des Champions (3-0). Mais Gigio a évité le pire à son équipe.

La suite après cette publicité

En effet, il a repoussé un pénalty tiré par Vinicius Jr (25 ans). Ce vendredi, le Manchester Evening News révèle ce que l’ancien du PSG a dit au Brésilien au moment de sa tentative manquée. «Il a fait le malin», aurait lancé Donnarumma à Vini Jr.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Man City
Gianluigi Donnarumma
Vinícius Júnior

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Man City Logo Manchester City FC
Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier