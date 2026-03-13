Gianluigi Donnarumma s’est payé Vinicius Jr

Mercredi soir, Gianluigi Donnarumma (27 ans) n’a pas vécu sa meilleure soirée au Santiago-Bernabéu. A trois reprises, l’Italien a été battu par Fede Valverde, qui a offert la victoire au Real Madrid face à Manchester City en Ligue des Champions (3-0). Mais Gigio a évité le pire à son équipe.

En effet, il a repoussé un pénalty tiré par Vinicius Jr (25 ans). Ce vendredi, le Manchester Evening News révèle ce que l’ancien du PSG a dit au Brésilien au moment de sa tentative manquée. «Il a fait le malin», aurait lancé Donnarumma à Vini Jr.