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Premier League

Les patrons des clubs anglais ne veulent pas exclure Manchester City

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
City @Maxppp

Quelles sanctions infliger à Manchester City, reconnu coupable de nombreuses infractions financières durant une période de neuf ans ? Le débat fait rage en Angleterre, entre ceux qui réclament une sévérité extrême et ceux qui imaginent une simple interdiction de transfert ou une amende. En attendant de découvrir quelle sera la décision de la Premier League, les différents directeurs exécutifs des clubs anglais échangent à ce sujet.

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Et selon Sky Sports, une large majorité se prononce contre l’exclusion de Manchester City de la Premier League, pour des raisons évidemment mercantiles. Des hauts dirigeants ont déclaré au média anglais qu’ils seraient « stupéfaits » si 15 clubs votaient en faveur d’une exclusion des Cityzens de la PL, une telle décision s’apparentant à un « désastre commercial auto-infligé ».

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