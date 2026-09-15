OL : le groupe convoqué contre Anderlecht avec Himbert et Duranville

Ce mercredi, l’OL se déplace en Belgique pour affronter Anderlecht (21h). Face au club de la banlieue de Bruxelles, Lyon va lancer sa campagne en Europa League après avoir longtemps espéré une qualification en Ligue des Champions cet été jusqu’au barrage retour perdu face à Fenerbahce. Malgré cette désillusion, Lyon cherchera à bien figurer en C3 cette année après deux saisons frustrantes dans la compétition.

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🦁 Notre groupe convoqué pour notre premier match en @EuropaLeague face à Anderlecht 🔴🔵#RSCAOL pic.twitter.com/nmKh0blxMB — Olympique Lyonnais (@OL) September 15, 2026

Sorti en quart de finale face à Manchester United en 2025, puis face au Celta de Vigo en huitièmes la saison dernière, Lyon entend aller loin dans la compétition. Pour ce faire, il faudra bien débuter en Belgique ce mercredi. Paulo Fonseca pourra compter sur toutes ses forces vives pour l’occasion, à l’exception d’Abner qui n’a pas été convoqué. Le groupe a été révélé ce mardi et dans ce dernier figurent les retours de Julien Duranville, Rémi Himbert et Mohamed Ouedraogo.