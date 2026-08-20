Manchester United : le banni Marcus Rashford n’a pas dit son dernier mot !

Il pensait avoir trouvé son nouveau départ à Barcelone. Il doit finalement reprendre son histoire là où elle avait commencé à s’écrire : à Manchester United. Et si, sur le papier, le retour de Marcus Rashford à Old Trafford pouvait ressembler à un immense désaveu, les premières semaines de cette nouvelle aventure racontent finalement une histoire bien différente. Car Rashford n’est pas revenu à Manchester les mains vides. Après une période extrêmement compliquée sous Ruben Amorim, qui l’avait écarté du groupe, l’attaquant anglais a retrouvé des couleurs en Catalogne.

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Le Barça l’a snobé

Avec le Barça, il a, en effet, signé une saison pleine avec 14 buts et 14 passes décisives en 49 rencontres et notamment un coup franc magnifique contre le Real Madrid dans un Clasico décisif pour le titre de Liga. De quoi nourrir un espoir légitime : celui de rester définitivement en Catalogne. Oui mais voilà, le Barça a finalement décidé de ne pas lever son option d’achat, préférant opter pour d’autres solutions telles que Anthony Gordon. Une décision forcément difficile à encaisser pour un joueur qui avait publiquement affiché son envie de poursuivre l’aventure blaugrana. De retour outre-Manche, l’international anglais ne semble toutefois pas résigné. Loin s’en faut.

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Selon le Daily Mail, l’attaquant anglais de 28 ans aurait ainsi « sérieusement impressionné » les dirigeants par son attitude et son investissement depuis qu’il a retrouvé le groupe le 9 août. Après des discussions avec Michael Carrick avant sa reprise, Rashford aurait pleinement accepté sa situation et travaillerait intensément à l’entraînement. Il se serait également beaucoup investi auprès des jeunes du club, prodiguant notamment des conseils à JJ Gabriel (15 ans) et Shea Lacey (19 ans) tout en renouant avec Kobbie Mainoo.

Rashford veut reconquérir Old Trafford

« Il est clair qu’il fait un effort conscient pour faire une bonne deuxième impression », confie, à ce titre, une source citée par le média anglais. Cette évolution pourrait complètement relancer son avenir à Old Trafford. Barcelone n’ayant pas levé son option d’achat de 30 millions d’euros, la possibilité de voir Rashford rester à Manchester United au-delà du mercato est désormais de plus en plus sérieuse. Harry Maguire a d’ailleurs publiquement soutenu son coéquipier : « s’il reste avec nous, il représente une menace offensive considérable pour notre équipe. J’ai joué avec Marcus pendant de nombreuses années et je sais qu’il va nous être utile. »

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De son côté, le principal concerné n’a, en tout cas pas l’intention de faire la Une des tabloïds d’ici la fin du mercato. Ces dernières heures, il a d’ailleurs réagi à un échange entre Jamie Carragher et Gary Neville dans l’émission The Overlap Fan Debate. Alors que Neville voulait une nouvelle fois évoquer son cas, Carragher l’a coupé : « On peut faire un podcast sans mentionner Rashford ? » Une intervention visiblement appréciée par le principal intéressé. « Merci, Jamie. Ce serait formidable de pouvoir me concentrer sur mon jeu et jouer au football sans que mon nom soit mentionné tous les jours », a ainsi répondu le buteur anglais sur les réseaux sociaux. Et si ce retour à Old Trafford était finalement le début d’une véritable renaissance ?