Ligue des Champions : Manchester City s’en sort de justesse, Porto pousse Allegri vers la sortie, Arsenal encore invaincu

La Ligue des Champions nous a offert un multiplex particulièrement animé ce mercredi soir, avec plusieurs affiches au programme de cette quatrième journée. Le Paris Saint-Germain n’était pas concerné, mais les regards étaient tournés vers plusieurs cadors européens. Manchester City est venu à bout du RB Leipzig sur la pelouse allemande (2-3), tandis que Naples a également chuté face au FC Porto (4-1). Dortmund a pris l’avantage contre le Betis (2-1), alors que le PSV Eindhoven a été surpris à domicile par le Club Bruges (1-2). De son côté, Arsenal a fait le travail sur la pelouse du Slavia Prague (1-2), avec une première période particulièrement efficace.

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Haaland sauve Manchester City

À Leipzig, Manchester City a connu une rencontre bien plus animée que prévu (2-3). Les hommes d’Enzo Marseca ont ouvert le score juste avant la pause grâce à un but contre son camp de Castello Lukeba (37e). Mais les Allemands ont rapidement réagi au retour des vestiaires avec l’égalisation de Ridle Baku, servi par Brajan Gruda (49e). City a repris l’avantage dans la foulée grâce à Enzo Fernández, trouvé par Iliman Ndiaye (58e), mais Leipzig n’a pas abdiqué et a de nouveau recollé au score par Antonio Nusa, sur une passe de Christopher Nkunku (61e). Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un partage des points, Erling Haaland a finalement redonné l’avantage aux Skyblues à la 78e minute, sur une offrande d’Elliot Anderson. Au Portugal, À Porto, le Napoli a vécu une soirée cauchemardesque en s’inclinant lourdement (4-1) face aux Dragons. Après l’ouverture du score de Jan Bednarek dès la 11e minute, les Italiens avaient pourtant réagi juste avant la pause grâce à Scott McTominay (43e). Mais les Portugais ont repris les commandes au retour des vestiaires avec Gabri Veiga (71e), avant que Jakub Kiwior ne creuse l’écart à la 80e minute sur une passe de Hwang In-beom. Samu a finalement alourdi la marque à la 90e minute, scellant le large succès du FC Porto face à des Napolitains dépassés en seconde période.

Du côté de Dortmund, le Borussia a pris les commandes face au Real Betis (2-1) grâce à Fábio Silva, buteur dès la 49e minute. Une réalisation qui a permis aux Allemands de faire la différence au retour des vestiaires, après une première période sans but. Konstantínos Karétsas a su offrir la victoire (72e) après l’égalisation de Ruibal. Dans le même temps, le Viking a pris l’avantage face au Sabah (3-1). Les visiteurs avaient pourtant frappé les premiers par l’intermédiaire de Mbina à la 11e minute, sur une passe de Rakhmonaliev. Mais les Norvégiens ont égalisé à la 27e minute grâce à Erik Botheim, servi par Kristoffer Haugen. Le match a ensuite basculé à la 69e minute, lorsque Zlatko Tripić a donné l’avantage au Viking. Le Norvégien a toutefois manqué un penalty dans la foulée, sans empêcher son équipe de reprendre les commandes.

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La surprise de la soirée est venue d’Eindhoven, où le PSV a été dominé par le Club Bruges (1-2). Les Belges ont ouvert le score à la 25e minute grâce à Tresoldi, servi par Jorne Spileers. Le PSV est revenu dans la partie à la 54e minute par l’intermédiaire de Sano, mais Bruges a repris l’avantage onze minutes plus tard. Carlos Forbs a trouvé le chemin des filets à la 65e minute, sur une nouvelle passe décisive de Jorne Spileers. Les Néerlandais se sont donc retrouvés menés à domicile et ont dû courir après le score. Enfin, Arsenal a parfaitement négocié son déplacement à Prague. Les Gunners ont rapidement pris les devants grâce à Noni Madueke, buteur dès la 9e minute sur une passe de Viktor Gyökeres. Le Suédois s’est ensuite mué en buteur à la 38e minute, après un service de Mikel Merino, pour permettre aux Londoniens de rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance. Un avantage que les hommes de Mikel Arteta ont conservé au retour des vestiaires pour s’imposer malgré la réduction du score par Novak en fin de match (1-2). Une soirée européenne contrastée pour les favoris qui pourrait tout changer au classement.

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