Ligue 1 : le programme complet des matchs amicaux de la pré-saison 2026-2027

Ce samedi, l’Olympique Lyonnais s’est imposé contre St-Gall mais les Rhodaniens ne sont pas les seuls à avoir entamé leur préparation de la nouvelle saison, qui reprendra le 21 août. L’occasion de rappeler le programme des matches amicaux des 18 clubs de l’élite du football français dans les semaines à venir.

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Le programme complet des matches de la pré-saison 2026-2027

15 juillet

18h30 : Lyon - Servette FC (SUI)

17 juillet

17h30 : Rennes - Guingamp (L2)

18h : Le Havre - Amiens (L3)

18 juillet

Auxerre - Lusitanos Saint-Maur (N1)

Paris FC - Reims (L2)

Le Mans - La Roche-sur-Yon (L3)

10h30 : Monaco - Saint-Priest (N1)

12h : Lens - Boulogne-sur-Mer (L2)

17h : Lille - La Louvière (BEL)

17h : Lorient - Nantes (L2)

17h : Troyes - Red Star (L2)

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18h : Nice - Nîmes (N1)

18h : Brest - Concarneau (L3)

19h : Lyon - Slavia Prague (RTC)

20 juillet

21h : Sporting CP (POR) - Strasbourg

22 juillet

Angers - Les Herbiers (N1)

18h : Le Mans - Versailles (L3)

18h : Brest - Al-Wakrah (QAT)

24 juillet

14h : Wolfsburg (D2 ALL) - Lyon

17h : Le Havre - Red Star (L2)

25 juillet

Toulouse - Rodez (L2)

Angers - Créteil (N1)

Auxerre - Orléans (L3)

12h : Lens - Charleroi (BEL)

16h : Troyes - Grenoble (L2)

17h : Le Mans - Nantes (L2)

17h : Guingamp (L2) - Lorient

18h : Rennes - Club Bruges (BEL)

19h : Strasbourg - Blackburn (D2 ANG)

20h30 : Sporting CP (POR) - Monaco

28 juillet

19h : Lens - Crystal Palace (ANG) (45 min)

22h : Lens - Famalicao (POR) (45 min)

29 juillet

18h : Betis Séville (ESP) - Lyon

31 juillet

15h : Troyes - GOAL FC (N1)

17h : Monaco - Cercle Bruges (BEL)

18h : Juventus Turin (ITA) - Nice

19h : Toulouse - Real Sociedad (ESP)

1er août

12h et 14h15 : Brighton (ANG) - Strasbourg

15h : VfB Stuttgart (ALL) - Paris FC

17 h : Louvain (BEL) - Lille

18h : Angers - Le Mans

18h : Sochaux (L2) - Auxerre

20h : Brest - Guingamp (L2)

4 août

16h : Lorient - UNFP

18h : Strasbourg - Elversberg (ALL)

20h45 : Ipswich (ANG) - Le Havre

5 août

18h : Saint-Brieuc (N1) - Brest

20h : Majorque (D2 ESP) - Paris-SG

6 août

20h : Monaco - Getafe (ESP)

8 août

Fribourg (ALL) - Strasbourg

11h : Rennes - Brentford B (ANG)

16h : Lens - Sunderland (ANG)

17h : Paris-SG - Manchester United (ANG)

17h : Lorient - Angers

18h : Auxerre - Troyes

18h : Rennes - Brentford (ANG)

18h : Le Mans - UNFP

18h30 : Brest - Venise (ITA)

20h30 : Cagliari (ITA) - Nice

9 août

Angers - Paris FC

16h30 : Liverpool (ANG) - Monaco

12 août

Paris FC - Auxerre

15 août

14h30 : Werder Brême (ALL) - Auxerre

15h : Elversberg (ALL) - Lorient

16h : Everton (ANG) - Lille

16h : Sunderland (ANG) - Rennes

18h : Le Mans - Le Havre

16 août

15h : Nottingham Forest (ANG) - Brest

17h : Newcastle (ANG) - Strasbourg