Ligue 1 : le programme complet des matchs amicaux de la pré-saison 2026-2027
Ce samedi, l’Olympique Lyonnais s’est imposé contre St-Gall mais les Rhodaniens ne sont pas les seuls à avoir entamé leur préparation de la nouvelle saison, qui reprendra le 21 août. L’occasion de rappeler le programme des matches amicaux des 18 clubs de l’élite du football français dans les semaines à venir.
Le programme complet des matches de la pré-saison 2026-2027
15 juillet
18h30 : Lyon - Servette FC (SUI)
17 juillet
17h30 : Rennes - Guingamp (L2)
18h : Le Havre - Amiens (L3)
18 juillet
Auxerre - Lusitanos Saint-Maur (N1)
Paris FC - Reims (L2)
Le Mans - La Roche-sur-Yon (L3)
10h30 : Monaco - Saint-Priest (N1)
12h : Lens - Boulogne-sur-Mer (L2)
17h : Lille - La Louvière (BEL)
17h : Lorient - Nantes (L2)
17h : Troyes - Red Star (L2)
18h : Nice - Nîmes (N1)
18h : Brest - Concarneau (L3)
19h : Lyon - Slavia Prague (RTC)
20 juillet
21h : Sporting CP (POR) - Strasbourg
22 juillet
Angers - Les Herbiers (N1)
18h : Le Mans - Versailles (L3)
18h : Brest - Al-Wakrah (QAT)
24 juillet
14h : Wolfsburg (D2 ALL) - Lyon
17h : Le Havre - Red Star (L2)
25 juillet
Toulouse - Rodez (L2)
Angers - Créteil (N1)
Auxerre - Orléans (L3)
12h : Lens - Charleroi (BEL)
16h : Troyes - Grenoble (L2)
17h : Le Mans - Nantes (L2)
17h : Guingamp (L2) - Lorient
18h : Rennes - Club Bruges (BEL)
19h : Strasbourg - Blackburn (D2 ANG)
20h30 : Sporting CP (POR) - Monaco
28 juillet
19h : Lens - Crystal Palace (ANG) (45 min)
22h : Lens - Famalicao (POR) (45 min)
29 juillet
18h : Betis Séville (ESP) - Lyon
31 juillet
15h : Troyes - GOAL FC (N1)
17h : Monaco - Cercle Bruges (BEL)
18h : Juventus Turin (ITA) - Nice
19h : Toulouse - Real Sociedad (ESP)
1er août
12h et 14h15 : Brighton (ANG) - Strasbourg
15h : VfB Stuttgart (ALL) - Paris FC
17 h : Louvain (BEL) - Lille
18h : Angers - Le Mans
18h : Sochaux (L2) - Auxerre
20h : Brest - Guingamp (L2)
4 août
16h : Lorient - UNFP
18h : Strasbourg - Elversberg (ALL)
20h45 : Ipswich (ANG) - Le Havre
5 août
18h : Saint-Brieuc (N1) - Brest
20h : Majorque (D2 ESP) - Paris-SG
6 août
20h : Monaco - Getafe (ESP)
8 août
Fribourg (ALL) - Strasbourg
11h : Rennes - Brentford B (ANG)
16h : Lens - Sunderland (ANG)
17h : Paris-SG - Manchester United (ANG)
17h : Lorient - Angers
18h : Auxerre - Troyes
18h : Rennes - Brentford (ANG)
18h : Le Mans - UNFP
18h30 : Brest - Venise (ITA)
20h30 : Cagliari (ITA) - Nice
9 août
Angers - Paris FC
16h30 : Liverpool (ANG) - Monaco
12 août
Paris FC - Auxerre
15 août
14h30 : Werder Brême (ALL) - Auxerre
15h : Elversberg (ALL) - Lorient
16h : Everton (ANG) - Lille
16h : Sunderland (ANG) - Rennes
18h : Le Mans - Le Havre
16 août
15h : Nottingham Forest (ANG) - Brest
17h : Newcastle (ANG) - Strasbourg
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