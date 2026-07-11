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Matchs Amicaux

Ligue 1 : le programme complet des matchs amicaux de la pré-saison 2026-2027

Par Josué Cassé
3 min.
Marquinhos, défenseur du PSG. @Maxppp

Ce samedi, l’Olympique Lyonnais s’est imposé contre St-Gall mais les Rhodaniens ne sont pas les seuls à avoir entamé leur préparation de la nouvelle saison, qui reprendra le 21 août. L’occasion de rappeler le programme des matches amicaux des 18 clubs de l’élite du football français dans les semaines à venir.

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Le programme complet des matches de la pré-saison 2026-2027

15 juillet

18h30 : Lyon - Servette FC (SUI)

17 juillet

17h30 : Rennes - Guingamp (L2)
18h : Le Havre - Amiens (L3)

18 juillet

Auxerre - Lusitanos Saint-Maur (N1)
Paris FC - Reims (L2)
Le Mans - La Roche-sur-Yon (L3)
10h30 : Monaco - Saint-Priest (N1)
12h : Lens - Boulogne-sur-Mer (L2)
17h : Lille - La Louvière (BEL)
17h : Lorient - Nantes (L2)
17h : Troyes - Red Star (L2)

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18h : Nice - Nîmes (N1)
18h : Brest - Concarneau (L3)
19h : Lyon - Slavia Prague (RTC)

20 juillet

21h : Sporting CP (POR) - Strasbourg

22 juillet

Angers - Les Herbiers (N1)
18h : Le Mans - Versailles (L3)
18h : Brest - Al-Wakrah (QAT)

24 juillet

14h : Wolfsburg (D2 ALL) - Lyon
17h : Le Havre - Red Star (L2)

25 juillet

Toulouse - Rodez (L2)
Angers - Créteil (N1)
Auxerre - Orléans (L3)
12h : Lens - Charleroi (BEL)
16h : Troyes - Grenoble (L2)
17h : Le Mans - Nantes (L2)
17h : Guingamp (L2) - Lorient
18h : Rennes - Club Bruges (BEL)
19h : Strasbourg - Blackburn (D2 ANG)
20h30 : Sporting CP (POR) - Monaco

28 juillet

19h : Lens - Crystal Palace (ANG) (45 min)
22h : Lens - Famalicao (POR) (45 min)

29 juillet

18h : Betis Séville (ESP) - Lyon

31 juillet

15h : Troyes - GOAL FC (N1)
17h : Monaco - Cercle Bruges (BEL)
18h : Juventus Turin (ITA) - Nice
19h : Toulouse - Real Sociedad (ESP)

1er août

12h et 14h15 : Brighton (ANG) - Strasbourg
15h : VfB Stuttgart (ALL) - Paris FC
17 h : Louvain (BEL) - Lille
18h : Angers - Le Mans
18h : Sochaux (L2) - Auxerre
20h : Brest - Guingamp (L2)

4 août

16h : Lorient - UNFP
18h : Strasbourg - Elversberg (ALL)
20h45 : Ipswich (ANG) - Le Havre

5 août

18h : Saint-Brieuc (N1) - Brest
20h : Majorque (D2 ESP) - Paris-SG

6 août

20h : Monaco - Getafe (ESP)

8 août

Fribourg (ALL) - Strasbourg
11h : Rennes - Brentford B (ANG)
16h : Lens - Sunderland (ANG)
17h : Paris-SG - Manchester United (ANG)
17h : Lorient - Angers
18h : Auxerre - Troyes
18h : Rennes - Brentford (ANG)
18h : Le Mans - UNFP
18h30 : Brest - Venise (ITA)
20h30 : Cagliari (ITA) - Nice

9 août

Angers - Paris FC
16h30 : Liverpool (ANG) - Monaco

12 août

Paris FC - Auxerre

15 août

14h30 : Werder Brême (ALL) - Auxerre
15h : Elversberg (ALL) - Lorient
16h : Everton (ANG) - Lille
16h : Sunderland (ANG) - Rennes
18h : Le Mans - Le Havre

16 août

15h : Nottingham Forest (ANG) - Brest
17h : Newcastle (ANG) - Strasbourg

Pub. le - MAJ le
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