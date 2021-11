JT Foot Mercato : le casse-tête de Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Deschamps va devoir bricoler

Paul Pogba a dû déclarer forfait pour ce rassemblement et c'est Jordan Veretout qui a été appelé en renfort. Le joueur de Manchester United manquera les matches face au Kazakhstan, samedi, et contre la Finlande mardi prochain. Mais sa lésion du quadriceps de la cuisse droite, comme l'a révélé l'équipe de France hier soir, pourrait l'éloigner un moment des terrains. Le champion du monde va manquer entre huit et dix semaines de compétition. Un sacré coup d'arrêt pour le milieu qui espérait retrouver un peu de légèreté en équipe de France... Plus largement, cette trêve internationale n'est pas évidente à gérer pour Didier Deschamps. Le forfait de Paul Pogba vient s'ajouter à une cascade de blessures chez les Bleus (Varane, Kimpembe). Un véritable casse-tête pour le sélectionneur comme il l'a expliqué lundi en conférence de presse.

Ramos enfin de retour !

Sergio Ramos voit enfin le bout du tunnel. Arrivé cet été, libre en provenance du Real Madrid, l'Espagnol n'a pas encore disputé une seule minute de jeu avec sa nouvelle équipe en raison de blessures à répétition. Mais il est sur le retour, cette fois c'est promis ! Le champion du monde 2010 profite de cette trêve internationale pour enfin faire son retour à l'entraînement collectif. Il a même participé à une opposition avec les jeunes de l'effectif, plus quelques confirmés comme Bernat, Icardi ou encore Herrera. Objectif : jouer d'ici la fin du mois !

Le Real veut faire des économies

130 M€ ! C'est ce que veux économiser le Real en 2022. Il va falloir se séparer de pas mal de joueurs mais Pérez a déjà ciblé ses indésirables. Dehors les gros salaires, Pérez ne veut plus des joueurs qui n'ont pas le rendement suffisant. C'est le cas de Gareth Bale et de ses 15 M€ annuels. Le Gallois est en fin de course à Madrid et son salaire ferait un bien fou aux finances du club. En fin de contrat l'été prochain, l'attaquant ira sans aucun doute voir ailleurs. Même chose pour Marcelo qui ne répond plus aux attentes d'un club comme le Real. A 8M€ par an, le Brésilien coute cher et là aussi l'économie sur son salaire sera la bienvenue. Isco devra lui aussi se chercher un autre challenge alors que Carlo Ancelotti ne compte pas du tout sur lui cette saison. Et là aussi, ça fait 6 M€ annuels en moins. Véritable flop, Eden Hazard pèse près de 13 M€ par an. Le Real souhaite le vendre l'été prochain et serait prêt à brader un joueur qui a coûté 160 M€ pour seulement 50 M€. L'autre flop qui se voit désigner la porte de sortie c'est Luka Jovic. Le Serbe n'y arrive pas à Madrid et ne sera pas retenu en cas d'offre avoisinant les 30 M€. Avec ses 5 M€ annuels, cela allégerait pas mal les finances.