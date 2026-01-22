PSG : Luis Enrique explique sa déclaration sur la «merde de football»

Deux jours après la défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Sporting Portugal, Luis Enrique s’était fait remarquer en signant une déclaration piquante. «On a été supérieur à un adversaire, ils ont fait que défendre. C’est très décevant parce que c’est tellement injuste que c’est difficile de parler de football en ce moment. Merde de football pour moi.» Aujourd’hui, à la veille d’affronter Auxerre en Ligue 1, le coach espagnol s’est expliqué.

« C’est un peu la vie de tous les entraîneurs et des joueurs. C’est une vie merveilleuse, mais faite tout le temps de hauts et de bas. Juger chaque match, c’est fou. J’ai fait une définition spéciale à la fin du match, mais c’est un sport merveilleux. Sauf cette sensation d’injustice quand tu as tout fait, que tu as joué ton meilleur match à l’extérieur de mon ère, meilleur qu’à Leverkusen où on a gagné 7-2. C’est la même sensation qu’en Coupe de France contre le Paris FC. Mais c’est normal, il faut l’accepter. Après ce match incroyable, c’est très décevant », a-t-il confié en conférence de presse.