Jonathan Ikoné encense Kylian Mbappé

Dans un entretien accordé à Eurosport, Joanthan Ikoné (24 ans), formé au PSG et natif de Bondy, s'est exprimé sur la trajectoire impressionnante d'un autre Bondynois en la personne de Kylian Mbappé. Sous le charme de l'attaquant parisien, annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, l'ailier de la Fiorentina n'a pas tari d'éloges à son sujet, rappelant par ailleurs que son éclosion n'avait rien de surprenant pour quelqu'un qui le connaît depuis son plus jeune âge.

«Il était fort dès ses premiers pas dans le foot. C'est quelqu'un de talentueux avec un énorme potentiel, qu'il affine au fil des années. Je ne suis pas surpris par son niveau, et je pense que je ne suis pas le seul. Tout Bondy connaissait son niveau. Et toute la région aussi. Pour nous, c'est quelque chose de grand mais de finalement normal. Moi, je suis le premier content pour lui. Je suis son premier fan, son premier ami, et j'espère qu'il va continuer comme ça. Je lui souhaite le meilleur pour la suite», a ainsi expliqué Ikoné.