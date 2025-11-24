Mondial 2026 : Allan Saint-Maximin met fin aux rumeurs d’une participation avec Haïti

Alors que Haïti a récemment décroché son billet pour la prochaine Coupe du monde, Allan Saint-Maximin a souhaité mettre un terme aux rumeurs l’envoyant chez les Grenadiers. Alors que certains observateurs avaient imaginé un rapprochement en raison des origines guadeloupéennes et guyanaises de l’ailier, l’actuel joueur du Club América a clarifié la situation sur ses réseaux sociaux.

« Je tiens à féliciter le peuple haïtien et la sélection nationale pour cette qualification historique. C’est un moment important et je suis sincèrement content pour Haïti. Je vois que certains ont fait des rapprochements, sûrement parce que je suis Guadeloupéen et Guyanais. Mais pour être clair, il n’y a aucune démarche et aucun projet concernant la sélection haïtienne. Respect total aux joueurs haïtiens qui ont gagné leur place pour ce Mondial. Ils se sont battus pour cette qualification, et il est important de ne pas les associer à des rumeurs. Force à eux pour la Coupe du Monde », a indiqué l’ancien joueur de Newcastle sur son compte X.