Vidéo : la belle reprise de volée de Theo Zidane avec les U19 du Real Madrid

Annoncé comme le plus doué de la fratrie Zidane par de nombreux médias ibériques, le jeune Theo (18 ans) a de nouveau montré qu'il savait marquer de bien belle manière, ce dimanche. En effet, il s'est fendu d'une magnifique reprise de volée avec les U19 du Real Madrid face à Los Yébenes SB, offrant le but du 3-0 à la Casa Blanca, qui l'a emporté sans difficulté (6-1). Un geste pur et limpide, qui n'est pas sans rappeler un certain numéro 5 madrilène.