France - Pologne : Adrien Rabiot salue la deuxième période française

La France file officiellement en quart de finale de la Coupe du Monde au Qatar, après avoir sorti avec la manière la Pologne (3-1) dimanche, dans les huitièmes de finale de la compétition, Adrien Rabiot a réagi à ce précieux succès, validant la qualification tricolore :«C'est mérité dans l'ensemble, en première mi-temps, on a bien débuté, on a eu un petit coup de moins bien, où on a concédé trois ballons chauds, puis on s'est tout de suite repris. Ce but nous a fait du bien et ensuite, en seconde période, on a réussi à maîtriser, on a déroulé et puis voilà. On a fait le nécessaire surtout, on a pris le contrôle du jeu, ce qu'on n'avait pas forcément bien bien fait en première, on a mis les sécurités et ensuite, ça a aussi fait le boulot devant. On a été bon en seconde période dans tous les compartiments donc il faut s'appuyer là-dessus», a analysé le milieu français au micro de TF1.

Auteur d'une performance saluée, le joueur de la Juventus vit un rêve éveillé dans ce Mondial qatari : «Ca fait plaisir, c'est la Coupe du Monde, il faut donner tout ce qu'on a. Il faut sortir du terrain sans regret, c'est ce que j'essaye de faire à chaque match. Pourvu que ça dure mais il faut surtout insister sur la solidarité et l'union dans cette équipe parce que c'est ce qui fait notre force. Si on continue, il peut y avoir de belles choses», a conclu l'ancien Parisien.