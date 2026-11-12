La solution de Zinédine Zidane pour faire oublier Kylian Mbappé, l’Italie craint l’équipe de France

Zidane a tranché pour son numéro 9

Pour ce match de Ligue des Nations face à l’Italie, Zinédine Zidane doit composer avec une hécatombe qui le prive notamment de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram ou encore Aurélien Tchouaméni. Cette cascade de forfaits le pousse à poursuivre son laboratoire tactique, avec trois attaquants novices à zéro sélection sur le banc : Pablo Pagis, Senny Mayulu et Éli Junior Kroupi. Mais pour Zidane, la solution pour faire oublier Kylian Mbappé est toute trouvée puisque le coach pourrait aligner Désiré Doué en position d’avant-centre. Il serait entouré de Barcola et d’Olise sur les ailes. Il a déjà évolué à ce poste de numéro 9, comme beaucoup de joueurs du PSG, c’est donc tout naturellement que ZZ a pensé à Doué précise Le Figaro.

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La France fait peur à l’Italie

Malgré le gouffre qui sépare les deux nations sur le papier entre une France 3e au classement FIFA avec des joueurs qui empilent les podiums du Ballon d’Or et une Squadra Azzurra 15e et privée de Coupe du Monde depuis 2014, la Gazzetta dello Sport estime que l’exploit est possible ce soir en Ligue des Nations. Pour ce choc décisif, le sélectionneur Roberto Mancini mise sur l’une des équipes les plus jeunes de l’histoire transalpine, articulée autour du vétéran Gianluigi Donnarumma, de Sandro Tonali au milieu et d’un inédit trident offensif composé des frères Pio et Sebastiano Esposito accompagnés de Nicolò Cambiaghi. De son côté, le Corriere dello Sport, dresse un constat lucide sur l’« abîme » qui sépare l’Italie, absente de la scène mondiale depuis douze ans, d’une équipe de France omniprésente dans le dernier carré des trois dernières Coupes du Monde. Alors que le match véritablement décisif pour la qualification en quarts de finale de Ligue des Nations se jouera dimanche à Bruxelles face à la Belgique, cette soirée milanaise fait figure de test grandeur nature pour gagner en crédibilité.

Manchester United va passer à la caisse pour changer d’entraîneur

Manchester United a conclu un accord verbal avec Mauricio Pochettino pour remplacer Michael Carrick, dont le limogeage devrait être officialisé aujourd’hui après seulement dix mois en poste et un début de saison catastrophique en Premier League. Suite à la réunion décisive à Monaco, les Red Devils ont officiellement approché la fédération américaine, une opération qui leur coûtera plus de 12 millions d’euros au total. Actuellement en stage près d’Atlanta pour préparer le quart de finale de Ligue des Nations de la CONCACAF face à Haïti, Pochettino pourrait encore diriger le match aller samedi à Miami avant de rejoindre Old Trafford à temps pour le choc face à Liverpool. Signe d’un dénouement imminent, la fédération américaine a annulé l’accès des médias aux joueurs hier, tandis que The Athletic révèle que les États-Unis ciblent déjà Pep Guardiola pour lui succéder.