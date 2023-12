Le Real Madrid peut toucher un énorme jackpot grâce à des joueurs qui ne lui appartiennent pas !

Le Real Madrid est historiquement connu pour ses transferts à coups de millions. Les Merengues ont régulièrement réalisé de sacrés blockbusters sur le mercato, dépensant des fortunes pour certains des meilleurs joueurs de la planète. Mais il y a une facette où les Madrilènes excellent aussi : la vente de joueurs. Entre son centre de formation très performant et sa capacité à aller chercher des jeunes pépites aux quatre coins de la planète. Ces dernières années, le club présidé par Florentino Pérez a ainsi bien rempli son compte en banque en vendant des joueurs qui, pour la plupart, ne lui avait rien ou presque rien coûté, à l’image d’Achraf Hakimi (43 M€), Casemiro (70 M€), Reguilon (30 M€) ou Varane (40 M€).

Et ce n’est pas tout. Les Merengues ont aussi l’habitude d’inclure des clauses qui leur permettent de conserver des droits sur les joueurs vendus - généralement des jeunes joueurs vendus à des clubs de calibre moyen - et ainsi récupérer des pourcentages à la revente par-ci par-là. En 2019, le Real Madrid a empoché 12,5 millions d’euros grâce à la vente de Mario Hermoso de l’Espanyol à l’Atlético de Madrid, puisque le Real Madrid avait encore la moitié des droits du défenseur central espagnol, qui était parti deux ans plus tôt.

Des millions qui vont tomber du ciel

Comme l’explique le journal AS, il y a actuellement bon nombre de joueurs qui pourraient permettre au Real Madrid de récupérer un chèque intéressant ces prochains mois. Parmi eux, Miguel Gutiérrez, le latéral de Girona. Auteur d’une saison brillante, il est déjà convoité par beaucoup de clubs huppés et le Real Madrid a encore 50% de ses droits. Sa clause est de 40 millions d’euros, et si elle venait à être levée, les Merengues récupèreraient 20 millions d’euros ! Pour un joueur formé au club qui n’a rien coûté, c’est énorme. Ils ont aussi l’option de le récupérer et l’intégrer à l’effectif, bien sûr.

Takefusa Kubo, la star japonaise qui brille à la Real Sociedad, est aussi dans un cas similaire, lui qui est annoncé du côté des plus grosses écuries de Premier League. Il s’agirait d’un gros transfert - Transfermarkt estime sa valeur à 50 M€ - et donc un joli chèque pour les Madrilènes. D’autres joueurs comme Sergio Arribas, assez performant à Almeria, ou encore Jorge de Frutos (Levante) et Antonio Blanco (Alavés), sont d’autres joueurs qui pourraient rapporter quelques millions. De bonnes nouvelles pour un club qui a encore de sacrées ambitions sur le mercato !