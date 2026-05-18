OM : les mots forts de Medhi Benatia sur Grégory Lorenzi

Après une fin de saison particulièrement éprouvante, marquée par de nombreux changements en interne et la fin de son aventure au poste de directeur sportif, Medhi Benatia a également été interrogé sur l’identité de son potentiel successeur à l’Olympique de Marseille. En zone mixte, après la victoire face à Rennes (3-1), le dirigeant marocain a notamment réagi au nom de Grégory Lorenzi, évoqué pour prendre la suite dans l’organigramme olympien. « Grégory Lorenzi va me succéder ? Aucune idée ! J’ai entendu des choses. Si c’est lui, je serai très content pour lui et le club. Pour moi, c’est quelqu’un qui s’est fait dans un club où les moyens sont réduits, c’est plus compliqué. Il a montré de très belles choses. Tout à l’heure on parlait des équipes qui ne lâchent jamais rien… Il faut aller jouer à Brest », a lâché le Marocain de 39 ans.

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L’ancien défenseur du Bayern et de la Juvetus a également ajouté : « je pense qu’avec le coach Roy ils ont réussi de grandes choses. Il a fait ses preuves, il a une grande expérience. Pour moi, c’est un choix intelligent de la direction. Je sais que le directeur général, Alban Juster, a beaucoup travaillé avec Stéphane (Richard) sur ce dossier. Je ne sais pas exactement ce qu’il en est. Je sais qu’il est dans les tuyaux, mais j’ai entendu d’autres noms aussi. Si c’est lui, je lui souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de patience, parce qu’il en faut, et j’espère qu’il restera droit dans ses bottes, comme il l’a fait en Bretagne, qu’il viendra avec son sang corse et qu’il ne fera pas de demi-mesure comme on aime faire ici, quand on se fait prendre par le contexte. Mais je n’ai pas de doutes le concernant ».