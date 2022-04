Youth League : le RB Salzbourg atomise l'Atlético et rejoint Benfica en finale

Après la qualification de Benfica en finale plus tôt dans l'après-midi aux dépens de la Juventus Turin, l'autre demi-finale de l'UEFA Youth League voyait s'opposer le Red Bull Salzbourg et l'Atlético de Madrid au Centre sportif de Colovray, situé à Nyon (Suisse). Les Autrichiens ont écrasé leur adversaire du soir, pour la plus grosse victoire enregistrée dans une rencontre du dernier carré de la compétition (5-0).

La suite après cette publicité

L'attaquant croate Roko Simic a d'abord inscrit un doublé en première période (15e, 28e s.p.), avant que le milieu de terrain Dijon Kameri (44e) n'aggrave la marque avant la pause. Tolgahan Sahin (67e) puis Oumar Diakité (89e) ont scellé le sort de la rencontre au retour de vestiaires pour envoyer le RBL en finale de la Youth League pour la deuxième fois de son histoire, espérant répéter son sacre en 2017 face aux mêmes Lisboètes (2-1).