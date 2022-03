Mondial 2022, Pologne : Robert Lewandowski et son penalty crucial

La Pologne s'est qualifiée pour le Mondial 2022 au Qatar en écartant la Suède (2-0). Robert Lewandowski, auteur de l'ouverture du score sur penalty, a savouré au sortir de la rencontre, au micro de TVP Sport, reconnaissant qu'il s'agissait de l'un de ses buts les plus importants.

«C'était probablement le penalty le plus dur de ma vie. J'ai réalisé pourquoi nous jouions et quelle était la pression. Je voulais me concentrer sur l'exécution, mais j'ai réalisé à quoi servait ce penalty. Je savais que je devais l'assumer. Je dois admettre qu'il y avait une grande euphorie, car je savais que cela pouvait être un moment-clé», a-t-il lâché.