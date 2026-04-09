OM : Alban Juster défend le nouveau logo

Hier, l’Olympique de Marseille a dévoilé son nouveau logo. Le club phocéen en a dit plus sur le sujet dans un communiqué de presse. «Une nouvelle identité inspirée par et designée pour Le Peuple Bleu et Blanc, créant un langage qui connectera les supporters partout dans le monde. Une nouvelle empreinte pour le club qui permettra d’être encore plus remarquée, remarquable, vécue et ressentie comme jamais il ne l’a jamais été - au Vèl comme au-delà des frontières phocéennes.» Face à la presse, le président par intérim Alban Juster s’est aussi exprimé sur le sujet.

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Au micro de BFM Marseille, il a expliqué que «ce logo est l’aboutissement d’un travail de 24 mois». Il a ajouté ensuite :« le club continue d’évoluer. On a parlé du siège social, des infrastructures, du stade, du sportif… Ce logo nous permet de continuer d’évoluer. On est à un moment où on a de moins en moins de droits TV. Aujourd’hui, un de nos atouts les plus importants, c’est notre marque.» Enfin, concernant l’absence de l’étoile sur le nouveau logo, il a précisé : «l’étoile et le "Droit au But" seront toujours présents sur les tenues de matches, les maillots, la gamme training. Les enlever du logo permet de donner un peu plus de lisibilité.» Un choix qui fait déjà beaucoup parler.