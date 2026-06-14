Allemagne - Curaçao : les notes du match

C’était l’une des belles histoires de cette Coupe du Monde 2026. Pour la première fois de son histoire, Curaçao participait au plus grand rendez-vous du football mondial. Une qualification historique pour la petite nation caribéenne qui rêvait de créer l’exploit dès son entrée en lice. Mais face à elle se dressait un monument du football mondial : l’Allemagne et ses quatre titres de champion du monde. Sur le papier, le rapport de force semblait totalement déséquilibré. Sur le terrain, la logique a finalement été respectée avec une démonstration de football allemande, même si Curaçao aura eu le mérite d’y croire un peu dans le match.

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La Mannschaft n’a d’ailleurs pas tardé à prendre les commandes de la rencontre. Dès la 6e minute, Felix Nmecha a lancé idéalement les siens et laissé craindre une après-midi très compliquée pour les hommes de Dick Advocaat. Surtout que dans la foulée, l’Allemagne a multiplié les occasions gâchées avec un Leroy Sané toujours aussi nonchalant devant la cage. On commençait à se dire que la rencontre allait tourner à la correction et un 3-0 après 10 minutes de jeu n’aurait pas été choquant. Pourtant, Curaçao n’a pas sombré. Mieux encore, les novices de la compétition ont vécu un moment qui restera gravé à jamais dans leur histoire lorsque Livano Comenencia a inscrit le tout premier but de son pays en Coupe du Monde à la 21e minute. Une égalisation totalement inattendue qui a fait rêver tout un peuple pendant quelques instants alors que Curaçao commençait aussi à prendre confiance.

La marche était trop haute

Mais l’illusion n’aura duré qu’une dizaine de minutes. Progressivement, l’écart de niveau a fini par réapparaître. Nico Schlotterbeck a redonné l’avantage à l’Allemagne à la 38e minute sur l’un des nombreux corners dangereux de la formation allemande (2-1, 38e). Après ça, c’est Kai Havertz qui faisait le break dans le temps additionnel de la première période en transformant un penalty (3-1, 45e+5). Un nouveau but qui allait faire sombrer définitivement le petit poucet de cette compétition. Au retour des vestiaires, après moins d’une minute de jeu, Jamal Musiala a inscrit le quatrième but allemand, mettant définitivement fin au suspense (4-1, 46e).

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Au final, l’Allemagne s’est largement imposée 7-1 et a parfaitement assumé son statut de favorite grâce à un nouveau but de Havertz (88e) ou encore de l’entrant Undav (78e) et Brown (68e). Après avoir entretenu l’espoir pendant quelques minutes, Curaçao a donc fini par céder face à la puissance collective allemande, mais cette première en Coupe du Monde restera malgré tout gravée dans les mémoires. Les hommes de Dick Advocaat ont eu le mérite de faire vibrer tout un peuple pendant quelques minutes grâce au premier but de leur histoire dans la compétition. Mais face à l’une des nations les plus prestigieuses du football mondial, la marche était tout simplement trop haute. L’Allemagne lance parfaitement son Mondial à Houston et prend la tête du groupe E.

L’homme du match : Nathaniel Brown (7,5) : titulaire sur le flanc gauche de la défense allemande, celui qui est proche du Bayern Munich a rendu une copie propre et équilibrée durant cette première période. Défensivement, il s’est montré solide et rigoureux dans son placement, contenant sans trop de fioritures les tentatives de contre-attaques de Curaçao. Offensivement, le latéral s’est appliqué techniquement, assurant des transmissions propres et a souvent dédoublé. C’est lui qui a frappé le très bon corner pour le but de Schlotterbeck sur corner. Il a été récompensé de son très bon match et de ses appels permanents avec un superbe but en seconde période. Sa première réalisation avec la Mannschaft. Remplacé par David Raum (73e).

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Allemagne

- Neuer (5,5) : titulaire dans les buts, Manuel Neuer a passé une soirée tranquille. Il est totalement impuissant sur le but à bout portant de Comenencia (20e) mais est resté serein sur ses rares interventions. Balle au pied, il a assuré l’essentiel avec des relances courtes et propres. Il a aussi su faire parler ses talents à la main avec quelques sorties bien senties. Propre et sérieux.

- Kimmich (7) : le taulier du Bayern a été l’un des grands bonhommes du match en donnant deux passes décisives pour Musiala et Undav. Défensivement, le latéral munichois a tenu son rang avec autorité, coupant court aux rares velléités de Curaçao dans sa zone et assurant des relances toujours propres pour initier les attaques de la Mannschaft. Un vrai match de patron. Remplacé par Waldemar Anton (83e).

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- Schlotterbeck (7) : contrairement à son compère Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck a réalisé un excellent premier match dans cette Coupe du Monde. Offensivement, le défenseur de Dortmund s’est montré décisif à la 37e minute en s’élevant plus haut que tout le monde sur un corner venu de la droite pour placer une tête imparable, permettant à l’Allemagne de reprendre l’avantage (2-1). Défensivement, il a été le vrai patron de l’arrière-garde de la Mannschaft : tranchant dans ses interventions, impérial dans les duels aériens et très propre à la relance pour casser les lignes adverses. Une prestation de haut niveau qui compense largement les largesses de son partenaire d’axe.

- Tah (4,5) : Jonathan Tah a connu une première période particulièrement laborieuse au sein de la charnière centrale. Défensivement, le défenseur du Bayer Leverkusen a manqué de sérénité et d’agressivité, se faisant régulièrement bousculer par la vivacité des attaquants de Curaçao. Il est notamment apparu passif et en retard sur l’action qui amène le but surprise de Livano Comenencia (1-1, 20e). Dans la relance, Tah s’est montré trop neutre et timoré, manquant de verticalité et de précision technique pour casser les lignes, ce qui a contrasté avec la prestation plus tranchante de son compère d’axe, Nico Schlotterbeck. Il a été plus serein en seconde période. Remplacé par Rüdiger (72e).

- Brown (7,5) : voir ci-dessus.

- Nmecha (7) : grand artisan de la bonne première période allemande, Felix Nmecha a rayonné au milieu de terrain. Offensivement, le joueur de Dortmund a parfaitement lancé la Mannschaft en ouvrant le score dès la 4e minute d’une frappe précise, tout en apportant beaucoup de verticalité et de justesse technique dans l’orientation du jeu. Défensivement, son impact physique et son volume de jeu lui ont permis de gratter de nombreux ballons et de couper court aux rares tentatives de relance de Curaçao, s’imposant comme le patron de l’entrejeu ce dimanche. En seconde période, il a continué sur sa lancée et a livré une prestation très satisfaisante. Remplacé par un Goretzka timide (73e).

- Pavlovic (6) : le jeune milieu du Bayern a été un métronome balle au pied et a régulé le jeu allemand avec une belle justesse technique pour faire circuler le ballon malgré un manque de réalisme sur ses projections. En revanche, défensivement, il a cruellement souffert dans l’impact physique, se faisant constamment bouger et devant multiplier les fautes pour stopper les transitions adverses. Brillant à la relance, mais trop tendre dans les duels.

- Wirtz (6) : après une saison compliquée, il a été l’un des grands animateurs de l’attaque allemande par sa créativité. Positionné pour combiner dans les petits espaces, le joueur de Liverpool a bousculé le bloc caribéen par ses accélérations et sa complicité technique prometteuse avec Jamal Musiala, même s’il a parfois manqué d’efficacité dans le dernier geste. Défensivement, il n’a pas ménagé ses efforts avec un pressing agressif et une discipline pour bloquer les premières relances de Curaçao. Une prestation dynamique et percutante.

- Musiala (7) : le maître à jouer du Bayern Munich a fait vivre un calvaire à l’arrière-garde de Curaçao grâce à ses accélérations dévastatrices et ses ouvertures lumineuses, avant de couronner son match en inscrivant le but du 4-1 en seconde période sur un service parfait de Joshua Kimmich. Malgré quelques pertes de balles dérangeantes, il a été dans la provocation et a été bien plus en vue que Sané et Havertz. Son activité incessante dans le contre-pressing a grandement étouffé les relances adverses. Une performance forte pour l’un des joyaux de la Mannschaft. Remplacé par Deniz Undav (64e), qui a marqué les esprits avec un but et une passe décisive.

- Sané (3) : le match de Leroy Sané a finalement été très frustrant. Offensivement, il a fait preuve d’une grande suffisance technique, multipliant les grigris inutiles et perdant un nombre incalculable de ballons. Il a surtout vendangé une occasion en or en écrasant une frappe totalement ratée sur le gardien alors qu’il était seul. Même chose en seconde période (62e). Défensivement, son implication est restée très superficielle, l’ailier se contentant trop souvent de trottiner au lieu de presser malgré quelques récupérations. Une prestation agaçante.

- Havertz (6) : pendant la majorité de la première période, il a été invisible. Censé être un point d’appui, il a été un point mort dans l’attaque de la Mannschaft. Bousculé par ses vis-à-vis, le joueur d’Arsenal a eu du mal à exister et a souvent semblé perdu sur le terrain. Pour se rattraper, il a converti son penalty juste avant la pause. En seconde période, il a montré du mieux mais sa suffisance permanente a annihilé de nombreuses offensives allemandes. Hormis son but et quelques bonnes séquences, son entrée en lice est capricieuse malgré un doublé sur un lob astucieux en fin de match. Un match en demi-teinte.

Curaçao

- Room (3) : le portier du Miami FC a très mal vécu son entame de match. Face à la frappe téléguidée de Nmecha, le rempart curacien n’a rien pu faire (6e). Après un corner, une superbe claquette du gardien refroidissait ses adversaires (29e). Mais c’est sur cette phase de jeu qu’il a encaissé un second but (38e). Il n’a pas été aidé par les siens et a vu Havertz conclure sur penalty (45+5e). Le portier manquait de cran sur sa ligne et était encore malheureux devant les frappes de Musiala (47e) et Brown (68e). Sa fin de rencontre était accablante, car Undav (78e) et Havertz (89e) venaient également le punir.

- Bazoer (2) : placé dans l’axe pour stopper les offensives allemandes, le joueur de Konyaspor n’était pas présent sur les deux premiers buts adverses. Il résistait au duel, mais reculait suffisamment pour offrir des angles de tir. Avant la pause, son tacle était mal maîtrisé et il offrait un penalty plutôt généreux (45+5e). Il a poursuivi son match dans la douleur, puisqu’il n’a pas été au marquage sur Musiala (47e) et Brown (68e). Il s’est décomposé lors du dernier quart d’heure.

- Obispo (3) : le défenseur du PSV pensait avoir enlevé une occasion de but dès l’entame avec un contre, mais Nmecha ouvrait le score sans se poser de questions (6e). Tout comme son partenaire axial, il ne s’imposait pas assez dans les duels et restait trop peu vigilant en première période. Un manque d’investissement qui s’est également fait ressentir après la pause. Il peinait à voir la lumière face aux combinaisons incessantes de la Mannschaft et il n’a pas du tout rassuré son portier.

Fonville (3) : sur le couloir gauche face à Sané, le joueur de 23 ans a commencé par souffrir. Petit à petit, il s’est imposé dans sa zone en restant sur ses appuis, sans craindre son adversaire. Après la demi-heure de jeu, il effectuait un retour décisif et se mettait ainsi en confiance. Durant le second acte, il est resté très timide et n’a pas résisté aux vagues allemandes.

Floranus (3) : le joueur de 27 ans évoluant à Zwolle se présentait dans le couloir droit face aux Allemands. Une tâche délicate pour le défenseur puisqu’il n’avait pas forcément le temps de se replacer durant les transitions. Face aux courses de Wirtz, tout semblait difficile pour lui. Il manquait d’expérience et ne pouvait pas aller de l’avant. Un manque d’implication régulier qui a donc laissé des espaces dans son dos.

- L. Bacuna (3) : titularisé au milieu de terrain, le numéro 10 tentait la première frappe du match côté curacien, bien trop lointaine (20e). Son investissement n’était pas assez mis en avant entre les lignes et il n’arrivait pas à se mettre en mouvement. Le capitaine de la sélection devait constamment faire les efforts défensifs face à la pression allemande. Courir dans tous les sens jusqu’à la fin de la rencontre ne l’a pas aidé. Sa première en Coupe du Monde est manquée.

- J. Bacuna (3,5) : en compagnie de son frère dans l’entrejeu, celui-ci manquait de rythme pour réellement s’imposer. Il a essayé de proposer des solutions dans le premier acte, mais son impact n’était pas assez important pour procurer du danger. Avant la pause, le milieu de terrain sauvait tout de même les siens sur la ligne de Room (45e). Tout comme ses partenaires dans le cœur du jeu, il a couru partout sans être récompensé.

- Comenencia (4,5) : la sentinelle de Zurich a mis tout le monde d’accord après l’ouverture du score allemande. Suite à un mauvais renvoi, celui-ci a parfaitement conclu du pied gauche pour égaliser (21e). Solide et solidaire, il sauvait également les siens avec un tacle rageur (30e). Impliqué dans toutes les phases de jeu, il se démarquait grâce à son courage. À cause d’un manque de force collective important, celui-ci s’est peu à peu éteint. Il reste l’un des seuls combattants de sa sélection.

- Chong (4) : le joueur au physique atypique était placé dans le cœur du jeu, mais celui-ci dézonait constamment pour apporter de l’aide à ses partenaires. Dans l’ensemble, il a essayé de faire circuler le ballon, même si quelques maladresses restaient à signaler. Devant des milieux de terrain de classe mondiale, celui-ci n’a fait que défendre en seconde période. Il est resté dans le doute et dans l’ombre pendant presque trois quarts d’heure. Remplacé par Kastaneer (83e).

- Locadia (3,5) : positionné en pointe face à la formation allemande, l’attaquant essayait de chiper tous les ballons grâce à un pressing constant. Après l’égalisation de Comenencia, il a même failli obtenir un penalty (22e). Régulièrement appliqué dans ses déplacements, il a fait douter ses adversaires sans être décisif. Remplacé par Jearl Margaritha (65e), qui a enclenché une superbe frappe dans le dernier quart d’heure.

Hansen (3) : le buteur de Middlesbrough n’a pas vraiment pesé sur la défense allemande durant le premier acte. Mis à part une frappe écrasée, il a eu du mal à se mettre des occasions sous les dents. S’il ne pouvait pas s’illustrer en pointe, celui-ci effectuait un pressing conséquent sur Tah et Schlotterbeck. Une soirée amère pour le Curacien de 24 ans, qui a été remplacé par Jeremy Antonisse (3, 46e). Le joueur de la génération 2002 est resté très discret.