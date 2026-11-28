Le cauchemar de Jamal Musiala se poursuit et commence sérieusement à faire des dégâts au Bayern Munich. À peine revenu sur les terrains après deux mois d’absence, le joyau allemand a de nouveau été stoppé par une blessure musculaire à la cuisse droite. Un nouveau déchirement, au même endroit que le précédent, qui devrait l’éloigner des terrains pendant quatre à six semaines. Mais au-delà de cette nouvelle indisponibilité, ce sont surtout les circonstances de cette rechute qui provoquent de nombreuses interrogations. Selon les révélations de Sky Sport, ce samedi matin, Musiala avait déjà ressenti des douleurs après son entrée en jeu face à Cologne (1-1), le 20 novembre. Ses marqueurs inflammatoires étaient également élevés dans les jours suivants. Malgré ces signaux d’alerte, l’international allemand a souhaité participer au déplacement à Lille (2-1), mercredi, en Ligue des champions. Entré en jeu en fin de rencontre, il a finalement aggravé sa blessure. Un retour qui apparaît aujourd’hui précipité et qui soulève des questions sur la gestion de sa reprise.

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Cette rechute aurait-elle pu être évitée ? C’est désormais l’une des principales interrogations autour du club bavarois. D’après les derniers échos de la presse allemande, Vincent Kompany avait exprimé des réserves concernant la participation de son joueur face à Lille, alors que celui-ci avait déjà ressenti des douleurs. Musiala aurait néanmoins insisté pour retrouver la compétition, désireux de retrouver sa place et d’aider une équipe confrontée à plusieurs absences importantes. Une volonté de rejouer qui devrait finalement lui coûter plusieurs semaines supplémentaires. Mais cette situation met également en lumière une difficulté plus profonde : celle de la gestion d’un joueur dont la condition physique et médicale est devenue un sujet extrêmement sensible. Après une grave blessure à la jambe lors de la Coupe du monde des clubs 2025, puis des problèmes musculaires récurrents et la révélation de troubles neurologiques, le numéro 10 bavarois traverse une période particulièrement éprouvante.

Kompany voulait le préserver

Cette nouvelle blessure intervient dans un climat de tension inédit entre Musiala et la direction du Bayern. Ces derniers jours, les déclarations de plusieurs dirigeants ont provoqué une véritable onde de choc en Allemagne. Uli Hoeness, Jan-Christian Dreesen et surtout Karl-Heinz Rummenigge ont publiquement évoqué les incertitudes entourant la capacité du joueur à retrouver son meilleur niveau, allant jusqu’à questionner la justification de son imposant salaire. Des propos qui ont profondément choqué une partie du vestiaire. Joshua Kimmich n’a d’ailleurs pas hésité à monter au créneau après la défaite contre Lille : «le club est toujours plus important que les joueurs, mais il n’est pas plus important que l’être humain. C’est absolument inacceptable et ce n’est pas digne du Bayern », a lâché le milieu allemand. Avant d’enfoncer le clou : « Cela ne doit jamais arriver qu’une telle situation se fasse sur le dos d’un joueur». Une prise de position forte qui illustre les fissures apparues au sein même du club.

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Et la fracture dépasse les frontières de Munich. En Allemagne, le traitement réservé à Musiala par les dirigeants bavarois suscite de nombreuses critiques, tandis que le syndicat international des joueurs, FIFPRO, a également dénoncé les prises de parole publiques du Bayern. L’organisation a notamment pointé une stratégie de pression exercée sur le joueur et son entourage, rappelant qu’un club avait avant tout un devoir de protection envers ses salariés. De son côté, la direction bavaroise a assuré que la santé de Musiala restait sa priorité, après avoir échangé avec ses représentants. Mais cette nouvelle rechute risque de raviver les tensions et de fragiliser davantage une relation déjà mise à mal. Pour Musiala, l’urgence est de retrouver une pleine condition physique, loin des polémiques et des débats sur son avenir. Pour le Bayern, le chantier est tout aussi important puisqu’il va falloir réparer la confiance avec son joyau allemand et démontrer que sa protection passe réellement avant toute considération sportive ou financière.