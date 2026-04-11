Le Real tire un trait sur le titre : les réseaux s’enflamment

"Qu’est-ce qu’une saison blanche ?" Kylian Mbappé pourrait bien avoir la réponse dans les prochaines semaines. L’attaquant français pourrait connaitre la première saison de sa carrière sans aucun trophée remporté. En tout cas les Merengues sont bien partis pour, eux qui ont été défaits par le Bayern en 1/4 de finale aller de Ligue des Champions et qui sont à la traîne sur le Barça en championnat. S’il leur restait un petit espoir afin de revenir sur les Catalans, il s’est envolé vendredi soir face à Gérone avec un 3ᵉ match consécutif sans victoire. Sur les réseaux, certains fans madrilènes reviennent sur l’arbitrage polémique sur Mbappé en toute fin de match quand d’autres décident de critiquer le Français sur ses dernières performances depuis son retour de blessure.