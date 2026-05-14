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Liverpool : la mise au point d’Arne Slot sur son avenir

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Arne Slot @Maxppp

Après une saison pour le moins décevante, l’avenir d’Arne Slot à Liverpool semblait s’écrire en pointillés. Mais visiblement, la presse anglaise a changé son fusil d’épaule puisqu’elle révélait récemment que le coach néerlandais pourrait bien rester la saison prochaine pour remettre les Reds au sommet du football anglais. En conférence de presse ce jeudi, le principal intéressé s’est confié sur le sujet.

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«Je pense que le monde du foot a changé : dès qu’un entraîneur ne réalise pas sa meilleure saison, ça fait toujours débat son avenir. C’est la nouvelle réalité du football. Ce n’est pas à moi de juger ceux qui me jugent. Ils ont tout à fait le droit d’avoir cette opinion et tout le monde peut la partager. Avant, tout le monde faisait ça au pub tranquillement, maintenant on peut partager son avis partout. C’est au grand jour et c’est pareil partout. La préparation de la saison prochaine ? On sait où on va en tournée. Des plans ont été faits, des discussions sont en cours entre le club et les nouveaux joueurs et j’y participe. Je ne pense pas que je décide de ça tout seul (s’il sera toujours l’entraîneur du LFC). J’ai un contrat avec ce club, toutes les discussions que nous avons, donc oui, c’est mon point de vue. Si vous ne faites pas la meilleure saison, comparée à la précédente, qui n’a clairement pas été géniale, alors c’est normal que les critiques arrivent et nous en avons tous eu notre part. C’est comme ça que ça marche de nos jours si vous ne remportez pas le championnat. »

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