Ligue 1 : Strasbourg s’offre Lille grâce à Emegha, Metz sort de la zone rouge et enfonce Nice, Auxerre au fond du gouffre

Avant le choc de cette 12e journée entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, les dernières rencontres de Ligue 1 se poursuivaient ce dimanche après-midi avec, à l’affiche, un choc entre le RC Strasbourg et le LOSC, deux équipes désireuses d’aller chercher une place en Ligue des Champions. Les deux équipes, qui ont déjà joué cette semaine en Europe, animaient le début de match mais les Dogues se montraient plus entreprenants et trouvaient le poteau de Penders rapidement (16e). Ce qui a réveillé les Alsaciens.

La suite après cette publicité

Car après un long centre de Moreira qui a lobé la défense lilloise, Emegha, de retour de blessure, délivrait le RCSA pour ouvrir le score (1-0, 33e). Incapables de revenir, les Lillois ont été en grande difficulté et n’ont rien arrangé après un cadeau de Giroud, sur une relance complètement raté directement vers Emegha, qui s’offrait un beau doublé pour son retour (2-0, 62e). De quoi permettre aux Alsaciens de remonter au quatrième rang avant la trêve internationale, devançant ainsi le LOSC d’une courte tête.

Metz enchaîne un troisième succès de suite

Dans l’autre grosse rencontre de la journée, l’OGC Nice se devait de se relancer sur la pelouse d’un FC Metz revigoré après ses deux premières victoires de la saison. Tout avait bien commencé avec une large domination azuréenne, récompensée par une superbe reprise de Cho pour ouvrir le score (1-0, 35e). Le match s’est ensuite emballé après l’ouverture du score et les Grenats ont pris de la confiance avec ce but encaissé. Tsitaichvili était proche d’égaliser après avoir trouvé le haut de la transversale de Diouf (48e).

La suite après cette publicité

Un avertissement qui n’a pas suffi pour les Aiglons, qui ont concédé un penalty après un accrochage sur Diallo. Un cadeau converti par Hein, pour l’égalisation (1-1, 53e). Nice n’a plus réussi à se retourner la fin de match et était encore puni sur une nouvelle erreur défensive, dont a profité Diallo pour marquer et permettre à Metz de remonter au 14e rang ! Une nouvelle désillusion pour Nice, bloqué à la 9e place. Enfin, Angers a arraché la victoire contre Auxerre grâce à un beau mouvement de l’homme en forme Chérif, bien aidé par la déviation contre-son-camp d’Oppegard (1-0, 71e), avant une faute de main énorme de Léon permettant à Peter de faire le break (2-0, 87e). Angers empoche une troisième victoire et passe 13e en enfonçant Auxerre, qui est bon dernier et n’a plus gagné depuis septembre.

Tous les résultats de 17h15

Strasbourg 2-0 Lille : Emegha (33e, 62e)

Metz 2-1 Nice : Hein (53e) et Diallo (84e) / Cho (35e)

Angers 2-0 Auxerre : Oppegard (71e, csc) et Peter (88e