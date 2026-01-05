Menu Rechercher
CAN, Égypte : Mohamed Salah soulagé après la qualification face au Bénin

Mohamed Salah sous le maillot égyptien @Maxppp
Égypte 3-1 Bénin

L’Égypte a eu chaud, mais elle s’est finalement qualifiée pour les quarts de finale de cette CAN en s’imposant contre le Bénin (3-1 a.p), ce lundi. Auteur d’un match plutôt moyen, Mohamed Salah a néanmoins scellé la qualification des Pharaons en inscrivant son 66e but en sélection à la fin des prolongations (120e+4, 3-1). Après la rencontre, l’ailier de Liverpool est revenu sur la prestation de son équipe face à cette belle équipe béninoise, au micro de BeIN Sports.

« Physiquement, on était un peu mieux, c’est ce qui nous a donné l’avantage. Mais dans tous les matchs de la CAN, le niveau est assez égal. J’ai dit aux gars qu’il n’y a aucune équipe qui perd 4 ou 5-0. Le Bénin avait une bonne équipe, un bon entraîneur, une bonne structure. Et je suis content qu’on ait gagné, a-t-il indiqué avant d’être relancé sur le potentiel statut de favoris des Égyptiens. Je ne crois pas qu’on le soit. On a des jeunes joueurs, la plupart d’entre nous jouent en Égypte. On se bat pour notre pays, on verra où ça nous mènera. Mais tout le monde va faire de son mieux, vous l’avez vu aujourd’hui. »

